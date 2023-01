São Vicente: Parque Ocean Race com “80 a 90%” das obras concluídas a 11 dias da chegada da regata

As estruturas que vão acolher a regata Ocean Race, no parque de contentores de frio do Porto Grande, no prolongamento do cais três, encontram-se em fase de finalização, com cerca de “80 a 90%” das obras concluídas.

A Inforpress constatou hoje, no local, 22 dias depois da primeira visita guiada, que a montagem da área de eventos e outras estruturas de acolhimento de visitantes e participantes da regata Ocean Race, esperada nos dias 21 e 22 em São Vicente, tem já a forma definitiva e que estão nos “retoques finais”, conforme informações recolhidas no local.

Da mesma forma, conforme indicou aos jornalistas o responsável pela Coordenação Logística do evento, Ivan Santos, no dia 20 de Dezembro do ano passado, aquando da visita guiada, a montagem dos pontões, no cais três, para atracação dos 11 veleiros confirmados, que partem de Alicante (Espanha) dentro de cinco dias, já decorrem e devem ficar concluídas nos próximos dias.

O Parque Ocean Race vai acolher um pavilhão dedicado a mostra de projectos e trabalhos no âmbito da sustentabilidade, com participação de Organizações Não Governamentais (ONG) locais e outros que virão do exterior, uma feira de ciências, coordenada pela Universidade Técnica do Atlântico (UTA), media center, palco para actuação de bandas e artistas nacionais e estrangeiros, zona de alimentação, com quatro restaurante, e feira de artesanato.

A entrada do público, gratuita, será feita do lado norte, que dá para a Laginha, as portas abrem-se no dia 20 e encerram cinco dias depois, e a expectativa da organização aponta para uma média de três a cinco mil pessoas diariamente.

A passagem do Ocean Race 2023 por Cabo Verde, de acordo com números divulgados pela organização local, implica um investimento de 800 mil dólares, financiados pelo Banco Mundial, e mais 1,4 milhões de escudos da parte cabo-verdiana, este montante destinado à inscrição do País na regata e outros compromissos com a organização.

A regata é um evento que “carrega a protecção dos oceanos” e com “tudo pensado de forma sustentável”, com “zero plástico” e com gestão especializada do lixo, utilização de material biodegradável e uma “forte preocupação” ambiental.

Por isso, incluiu na sua programação um workshop sobre uma visão geral da cultura oceânica e jogos para engajar crianças de escolas de São Vicente e de Santo Antão, que deverão visitar o local, e uma feira de ciência implementada pela UTA e com suporte de instituições de pesquisa como o Instituto do Mar (Imar) e o Centro Oceanográfico do Mindelo.

Esta será a primeira vez que este evento passa por um país da África Ocidental, numa prova que é realizada desde 1973, embora só em 2019 tenha sido renomeada The Ocean Race.

A largada desta 14ª edição está prevista para o dia 15, em Alicante (Espanha), e a chegada dos 11 veleiros das classes VO65 e IMOCA 60 a São Vicente nos dias 21 e 22.

Na linha de largada estarão cinco veleiros da classe IMOCA: “11th Hour Racing Team” (Estados Unidos), “Team Malizia” (Alemanha), “Team Holcim-PRB” (Suíça) “Team Europe” (França/Alemanha) e Biotherm Racing (França).

Da classe VO65 competem seis embarcações: “Mirpuri Foundation Racing Team” (Portugal), “WindWhisper Racing Team” (Polónia), Team JAJO (Países Baixos), “Ambersail 2” (Lituânia), “Viva México” (México) e “Austrian Ocean Racing – Team Génova” (Áustria/Itália).

A regata visitará nove emblemáticas cidades em redor do mundo durante um período de seis meses – Alicante, Espanha, São Vicente, Cabo Verde, Cidade do Cabo, África do Sul, Itajaí, Brasil – Newport, EUA, Aarhus, Dinamarca – Fly-By Kiel, Alemanha, Haia, Países Baixos, e Génova, Itália.

Esta será a edição que vai contar com etapa mais longa da história de 50 anos do evento, ou seja, uma maratona de 12.750 milhas náuticas desde a Cidade do Cabo (África do Sul) até Itajaí (Brasil), e os veleiros vão passar pelos três grandes cabos do Sul, designadamente Cabo da Boa Esperança, Cabo Leeuwin e Cabo Hornos, sem escala, pela primeira vez na história.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, na primeira apresentação do projecto, no Mindelo, considerou que o Ocean Race vai posicionar São Vicente como centralidade no turismo náutico, ligado ao mar, que inclui sol e praia, pois a aposta na construção dos hotéis na ilha, que vai duplicar o número de camas, fará a conjugação dessas ofertas turísticas.

A ilha continuou, tem um turismo cultural, de cidade e urbana, que “pode ser forte”, e ainda a complementaridade com Santo Antão, São Nicolau e Santa Luzia, esta última que continuará como reserva, mas que tem potencial turístico “muito especial”.

Trata-se ainda, segundo o primeiro-ministro, de um evento internacional mundial, que tem respaldo nas televisões e em revistas e jornais da especialidade e que colocará Cabo Verde “no centro do mundo por alguns dias”.

Inforpress