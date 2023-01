UCID alega que operadores turísticos de São Vicente estão sufocados com o IVA e pede a intervenção do governo

Enquadrado nas visitas de círculo dos deputados da UCID à ilha de São Vicente, a União Cabo-verdiana Independente e Democrática pede a intervenção do governo para baixar “um pouco a taxa do IVA na restauração”, a fim de se evitar eventuais despedimentos no setor do turismo.

O líder do partido, João Santos Luís que se fez acompanhar das deputadas Dora Pires e Zilda Oliveira, visitou a Câmara de Comércio de Barlavento (CCB) no Mindelo, onde constataram que está-se perante uma “drástica redução da atividade económica no setor do turismo” verificada desde 2020 devido à pandemia.

“Apesar de alguns apoios do estado para assegurar os postos de trabalhos, através do regime de Lay off, os operadores ficaram praticamente descapitalizados e agora com a retoma do turismo, estão a passar por imensas dificuldades”, constatou o democrata-cristão.

O partido afirmou que muitos dos operadores turísticos da ilha, devido aos preços excessivos de produtos acompanhados de uma taxa elevadíssima de 15%, “não estão a aguentar e corre-se o risco de redução de empregos, para poder pagar o IVA”.

Por isso, segundo o partido, é necessário que interviesse e “mitigar um pouco a situação fazendo baixar um pouco a taxa do IVA na restauração, durante algum tempo, permitindo uma retoma natural sem riscos de eventuais despedimentos”.

Uma outra preocupação do partido é a necessidade de se desenhar um novo plano de Saneamento da cidade e da ilha, quando a ilha se depara com a construção de várias unidades hoteleiras em construção, bem como a construção do terminal de cruzeiros.

No que diz respeito ao transporte marítimo, a UCID citou o CCB, que afirmou que “se não cumprirmos o SOLAS, não podemos funcionar bem”.

“Os nossos tripulantes estão a sair do país à procura de trabalho em outros pontos do globo. Estamos a ficar desfalcados de tripulação para trabalhar em navios nacionais, urge uma tomada de medidas sérias para equilibrar esta situação”, destacou este líder do partido.

AC – Estagiária