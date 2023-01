Mandingas de Ribeira Bote cancelou as atividades deste domingo por motivo de luto

8/01/2023 21:53 - Modificado em 8/01/2023 21:53

Neste domingo, 8 de Janeiro, estava prevista uma batucada dos Mandingas de Ribeira Bote, mas segundo o presidente deste grupo, devido a dois falecimentos, decidiram por cancelar esta atividade que previa o ajuntamento de muitas pessoas, acompanhados de muito ritmo de carnaval. O arranque oficial dos desfiles está agendado para o dia 15 de Janeiro.

O Grupo Mandingas de Ribeira Bote, em solidariedade a duas famílias que perderam entes queridos recentemente, decidiu então anunciar o arranque do Carnaval de São Vicente, no próximo dia 15 de Janeiro, que é a data oficial da abertura dos desfiles do grupo.

“Na nossa zona faleceu um rapaz de 18 anos, que não fazia parte do grupo, mas sempre estava presente nas nossas atividades, além do falecimento de uma senhora”, avançou Nilton Rodrigues, presidente do Grupo, em entrevista ao Notícias do Norte.

Relativamente à reunião da direção do grupo agendada sexta-feira passada, o responsável avançou que este não foi concluído, devido a questões laborais que impossibilitaram Nilton Rodrigues de estar presente e não pode ser substituído. A direção deixou por decidir a logística dos desfiles na reunião que ficou agendada para a véspera do desfile oficial, ou seja, próximo sábado, 14. Apesar dos acontecimentos, o presidente garante que o arranque vai acontecer no próximo domingo.

No tocante a trajetória do desfile, que não pode ser divulgada, pelas ruas da cidade do Mindelo e arredores, Rodrigues avança que este já foi definido.

“Anteriormente fazíamos a divulgação da trajetória, mas tivemos que deixar de fazer isso porque muitas pessoas não nos acompanhavam a partir dos estaleiros e sim a partir das suas zonas. Nós queremos que seja uma multidão do início ao fim”, explicou Nilton.

Este responsável disse que esta é uma forma do grupo sentir mais bem acolhido pela multidão e poderem vibrar ao som dos instrumentos.

Neste caso, a trajetória é somente do conhecimento da Câmara Municipal de São Vicente, da Polícia Nacional e do próprio presidente do Grupo Mandingas de Ribeira Bote.

No próximo dia 15, os mandingas vão arrastar multidões nos desfiles normalmente feitos aos domingos, vão anunciar, propriamente dito, o carnaval de São Vicente, desta feita acompanhada de uma batucada exclusivamente na zona libertada da Ribeira Bote.

De saias feitas com cordas de sisal e com o corpo coberto de carvão misturado com óleo, os mandingas usam nestes desfiles diversos acessórios, por vezes lanças, mas também brincos, colares e chifres de animais pela cabeça, contagiando com a animação e dança quem assiste, numa demonstração de tradição africana e festa de Carnaval.

AC – Estagiária