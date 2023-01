“Estádio Pele”: Petição já conta com mais de 2000 assinantes

A petição intitulada “Não queremos o nome do nosso Estádio Nacional como Estádio Pelé”, lançada por um grupo da sociedade civil, já está perto de atingir as 2500 assinaturas. Até ao último momento da análise, a petição já tinha registado 2289 assinaturas.

Os cabo-verdianos continuam a mostrar o descontentamento pelo anúncio, na semana passada, do Primeiro-Ministro que propôs à FIFA a atribuição do nome do jogador Edson Amarantes Nascimento “Pelé” ao Estádio Nacional.

Segundo os promotores o chefe do governo “deveria levar em conta a nossa própria essência cabo-verdiana ao em vez de se estar emocionado querendo ganhar visibilidade internacional a qualquer custo e de uma forma que passa por cima das vontades daqueles que ele representa”, lê-se na descrição da petição.

Os mesmos defendem que é a FIFA que deve financiar um novo “Estádio Pelé”, e que caso isso aconteça “aceitaremos de bom coração”.

Apesar disso, o grupo reconhece “a grandeza do grande Pelé”, mas este seria melhor homenageado pelo Clube brasileiro Santos e pelo seu país.

De referir que Cabo Verde, pela voz do seu Primeiro-Ministro, foi o primeiro país a manifestar a intenção de associar o nome de Pelé a um estádio de futebol e o único até agora a ousar a atribuir este nome ao seu único estádio nacional.

O presidente da FIFA veio ao público através de uma rede social para agradecer a Cabo Verde, ao seu PM e à Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Entretanto, conforme ficou claro pelas declarações do presidente da FCF o mesmo só soube da decisão do governo pelas redes sociais, assim como os restantes cabo-verdianos.

