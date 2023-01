Presidência da República celebra o Dia Liberdade e Democracia com atividades um pouco por todo o país

8/01/2023 21:41 - Modificado em 8/01/2023 21:42

O país celebra na próxima sexta-feira, pela 7ª vez consecutiva, 13 de Janeiro, Dia Liberdade e Democracia com uma sessão solene especial no parlamento e com outras atividades um pouco por todo o país, incluindo duas grandes conferências marcam as atividades com temas como o futuro do poder local e os impactos da pandemia estarão em debate.

As conferências “Poder local no século XXI: Pistas para uma governação integrada”, e “A nação cabo-verdiana: Entre desafios e inquietações”, são alguns dos destaques nas comemorações.

É o 32º Aniversário, a data em que pela primeira vez em 1991 os cabo-verdianos exerceram o seu direito do voto nas primeiras eleições multipartidárias, após 15 anos em regime de partido único.

As primeiras eleições multipartidárias no arquipélago realizadas em 1991 foram ganhas pelo Movimento para a Democracia (MpD). A lei que estabelece a sessão parlamentar foi proposta pelo MpD e aprovada com votos a favor desse mesmo partido e contra do PAICV, na altura na oposição e a abstenção da UCID.

Tal como a 5 de Julho, o Dia da Independência Nacional, 13 de Janeiro, passou assim a ser assinalado com uma sessão solene na Assembleia Nacional aberta ao público e transmitida integralmente pela televisão e rádios públicas.

O ato será realizado na Assembleia Nacional na Cidade da Praia na sexta-feira e contará com a presença das mais altas entidades do Estado e será presidida pelo presidente da República, José Maria Neves, mas vão ainda usar da palavra o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, e os representantes dos partidos com assento parlamentar.

Além da sessão solene, os 32 anos da democracia e da Liberdade vão ser assinalados com várias outras actividades no país e na diáspora cabo-verdiana. A Presidência da República realiza tradicionalmente uma série de atividades enquadradas na semana da República que vai até 20 de Janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, que se assinala mais um aniversário do assassínio de Amílcar Cabral.

AC