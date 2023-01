Erupção do vulcão Kilauea, um dos mais ativos do mundo, deixa Havai em alerta vermelho

6/01/2023 16:45 - Modificado em 6/01/2023 16:45

A “erupção ocorreu após um breve período de atividade sísmica intensa”, e poderá “continuar durante algum tempo sem ameaçar pessoas ou propriedades”.

O vulcão Kilauea, no estado norte-americano do Havai, entrou, na quinta-feira, em erupção, após um mês da ‘dupla erupção’ com o Mauna Loa, o maior vulcão ativo do mundo.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) acionou o alerta vermelho depois de, na quinta-feira à noite, ter detetado “brilho de lava fresca” nas webcams que monitorizam a atividade dos vulcões.

O organismo adiantou que a “erupção ocorreu após um breve período de atividade sísmica intensa”, e poderá “continuar durante algum tempo sem ameaçar pessoas ou propriedades”.

Contudo, de momento, a lava concentra-se na cratera Halemaʻumaʻu, na caldeira do cume – e poderá ver imagens na galeria acima.

Recorde-se que tanto o Kilauea como o Mauna Loa entraram em erupção em dezembro, este último pela primeira vez desde 1984.

O Mauna Loa é um dos cinco vulcões que constituem a ilha do Havai, sendo que, com 4.169 metros acima do nível do mar, é muito maior do que o vulcão Kilauea, que entrou em erupção em 2018 e destruiu 700 casas num bairro residencial. Na verdade, desde setembro de 2021 que a lava se tem acumulado no cume, levando a erupções frequentes.

Noticias ao Minuto