Santo Antão: Ponta do Sol é palco da XIV Edição Feira Agroindustrial e Serviços

6/01/2023 16:42 - Modificado em 6/01/2023 16:42

Enquadrado nas atividades comemorativas do dia de Santo Antão celebrado a 17 de janeiro, a Vila da Ponta do Sol recebe no dia 14 de janeiro a XIV Edição Feira Agroindustrial e Serviços, um evento que conta com a participação de feirantes de todos os concelhos da ilha.

Esta feira vai estar patente na Rua Direita, Cidade da Ponta do Sol, com exposição de serviços e venda de produtos.

Segundo a Câmara Municipal de Ribeira Grande, este certame tem por objetivo permitir e promover a mais ampla divulgação de produtos das áreas da agricultura, pesca, artesanato, transformação agroindustrial, serviços, mas também as potencialidades latentes na indústria do turismo e da cultura.

No tocante aos expositores, a Feira contará com a participação de feirantes dos três concelhos, e os visitantes terão a oportunidades de encontrar uma enorme diversidade de produtos transformados, doçaria, licores, bebidas compostas, sumos naturais, bem como “ovos e galinhas de terra”, cabritos, chás, queijo terra, hambúrguer de peixe, gastronomia tradicional de Santo Antão, iguarias, peças de artesanato, rendas, bordados, artes em tubo PVC, entre outros.

A abertura oficial, segundo a edilidade, está marcada para às 10 horas, do dia 14, na Rua Direita, na Cidade de Ponta do Sol, e com término às 20h00.

Após a feira, haverá uma atividade musical, com as bandas musicais Nhô Kzik de Ponta do Sol e Nós Raiz de Porto Novo.

AC