PR considera que a palavra do Chefe de Estado é mais que uma opinião

6/01/2023 16:43 - Modificado em 6/01/2023 16:43

O presidente da República recebeu o Primeiro-Ministro para cumprimentos de ano novo, orçamento, dívida pública e políticas sociais devem fazer parte da reação de José Maria Neves, que ontem em resposta à Assembleia Nacional e uma delegação parlamentar fez questão de lembrar que a palavra do Chefe de Estado é mais que uma opinião.

“Tenho peso da representatividade que deriva das urnas e é nessa linha que o presidente deve trabalhar para aconselhar, advertir, unir, cuidar, proteger, mas sobretudo criar condições para que esta democracia deliberativa funcione da melhor forma possível”, sublinhou José Maria Neves.

E para isso, destacou, é necessário haver “liberdade de expressão e cumprimento das regras do jogo democrático” e a procura permanente de “entendimentos e consensos” sobre os principais desígnios nacionais.

Nesta ocasião, o Presidente da República lembrou que o país deve ter a um tempo um governo forte e legitimado e uma oposição também forte. JMN realça que o estatuto da oposição deve ser respeitado.

“Em sede parlamentar a oposição tenha todas as informações, dados, elementos para exercer sem assimetrias de informação o seu poder de controlo e de fiscalização do exercício do poder governamental”, disse.

Outra ideia que o chefe de Estado deve abordar hoje é a problemática da interdependência e a cooperação entre os órgãos de soberania que na ótica de JMN implicam partilha de responsabilidades.

AC