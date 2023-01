Santo Antão: Deputados do PAICV alertam para o abandono da estrada de Chã de Igreja / Cruzinha e da barragem de Canto de Cagarra

5/01/2023 17:23 - Modificado em 5/01/2023 17:23

Os deputados da Nação do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), eleitos por Santo Antão, através de um intenso programa de contatos e visitas de terreno no Concelho de Ribeira Grande constataram in loco a situação de abandono da barragem de Canto de Cagarra, no vale da Garça, além da estrada de Chã de Igreja que liga a comunidade de Cruzinha que dizem ter todo o trabalho para concluir.

A deputada do PAICV (oposição), Rosa Rocha, chamou atenção para o “total abandono” da barragem “desde as chuvas ocorridas há seis meses”, referindo-se ainda à “complexa sabotagem” a que esta obra tem estado sujeita por parte do “poder instituído desde 2016”.

A parlamentar divulgou “imagens registadas no local da barragem que elucidam o total abandono” desta infra-estrutura hidráulica e “testemunham a complexa sabotagem, a que vem sendo alvo nos últimos sete anos”.

Além desta infraestrutura que foi inaugurada em 2014, Rosa Rocha mencionou ainda a estrada de Chã de Igreja / Cruzinha, iniciada em 2019, com um prazo de conclusão de 10 meses, e “que continua patinando há 3 anos, sem previsão de conclusão”. Trabalho que considerou ser “pequenas obras de Santa Engracia”.

No Vale da Garça o que os surpreendeu, referiu, foi uma das principais unidades turísticas, recentemente inauguradas, que disse estar a ter um “excelente funcionamento”, o que a seu ver vem a contribuir para a retoma da economia na ilha, impulsionada pelo sector privado.



AC – Estagiária