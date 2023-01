São Vicente: Mandingas de Ribeira Bote preparam-se para o arranque da época carnavalesca

A nova temporada dos desfiles de mandingas de Ribeira Bote arranca no próximo domingo, 08 de janeiro, mas antes esta sexta-feira, 06, os pontos serão afinados em reunião da direção do grupo para se sair em grande pelas artérias da cidade e arredores. Neste primeiro domingo, o grupo vai se concentrar somente na zona de Ribeira Bote com uma batucada.

Nilton Rodrigues, presidente do Grupo Mandingas de Ribeira Bote, avançou ao Notícias do Norte que os mandingas vão fazer somente uma batucada, sem as habituais vestimentas e pinturas, para esta abertura.

“Amanhã vamos decidir, em reunião, tudo para o próximo domingo e para a partir do dia 15”, informou.

Já a partir do dia 15 de janeiro, todos os domingos antes do dia do carnaval, se inicia os grandes desfiles. “Esperamos a retomada da multidão que nos tem acompanhado desde sempre. As pessoas estão sempre a perguntar quando vamos iniciar e mostram-se muito empolgadas para o arranque”, disse Nilton Rodrigues.

Questionado sobre a criação da escola de batucada e dança para crianças, em parceria com o Ministério da Cultura, anunciada em janeiro de 2022, este responsável respondeu que este projeto ainda não foi executado porque o espaço disponível estava reservado para os instrumentos do grupo e que o outro local ainda não estava concluído.

Por conta destas e de outros motivos, o grupo decidiu que este seria o ano para colocar em prática o projeto. Este líder acrescenta que todo o apoio recebido do ministério foi para os instrumentos musicais.

Já no dia 15 é certo que os mandingas, grupo popular e espontâneo, que arrasta multidões nos desfiles normalmente feitos aos domingos, vão anunciar, propriamente dito, o carnaval de São Vicente, desta feita acompanhada de uma batucada exclusivamente na zona libertada da Ribeira Bote.

Além de estarem vestidos uma saia feita com cordas de sisal e com o corpo coberto de carvão misturado com óleo pelo corpo, que dá à pele um tom negro uniforme e brilhante, os mandingas usam nestes desfiles diversos acessórios, por vezes lanças, mas também brincos, colares e chifres de animais pela cabeça, contagiando com a animação e dança quem assiste, numa demonstração de tradição africana e festa de Carnaval.

