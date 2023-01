“Estádio Pelé” divide opiniões dos cabo-verdianos: maioria discorda e a FCF não foi tido nem achado

Muitos cabo-verdianos reagiram ao anúncio do Primeiro-Ministro de o Estado Nacional, na cidade da Praia, vir a ser chamado de “Estádio Pelé”. As opiniões se divergem. As reações nas redes sociais, no post publicado na página de Ulisses Correia e Silva mostram o desagrado de uns e o apoio de outros desta iniciativa, e outros estão de acordo que atribuir um nome de um jogador cabo-verdiano ao Estádio seria a melhor forma de homenagem.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) disse hoje, na Cidade da Praia, que a instituição que dirige não foi “auscultada” sobre a possibilidade de atribuir ao Estádio Nacional o nome do “Rei Pelé” e que “tomei conhecimento disto nas redes sociais e a FCF não foi auscultada sobre essa possibilidade”.

O Primeiro-Ministro fez o anúncio na manhã desta quarta-feira, na sua rede social, e a publicação já recebeu uma chuva de comentários.

Apesar de muitos cabo-verdianos reconhecerem que Pelé foi um grande jogador e o único que conseguiu conquistar três Copas do Mundo, os que discordam acreditam que esta intenção não é a mais acertada.



“Acho que seria um erro prosseguir com essa ideia. É certo que Cabo Verde tem um grande carinho pelo Brasil e pelo povo brasileiro, mas dar nome ao único Estádio Nacional de “Pelé”, acho que é demais”, comentou um cabo-verdiano.



Do mesmo modo que, há quem diga que “Pelé foi um grande jogador sim, mas nós também temos a nossa identidade e as nossas histórias e devemos escolher bem o que realmente nos representa”.



Muitos afirmam que já são demasiados nomes internacionais homenageados em grandes infraestruturas nacionais. “Certamente há figuras nacionais que engrandeceram o desporto nacional e que por isso são merecedores dessa homenagem”, apontou um sanvicentino.



Várias sugestões também foram deixadas, tais como “a FIFA deveria financiar estádios no mundo todo, com uma cláusula que tenha o nome sugerido por eles”, ou também construir um Estádio de Raiz com o padrão FIFA.



“Valorizar os nossos desportistas “é a ideia mais defendida pelos internautas que querem ver grandes nomes no nosso país “decalcados” em infraestruturas e patrimónios nacionais. Segundo apontam o nome Pelé “nada representa ao desporto cabo-verdiano”, mesmo fazendo parte da lusofonia.



Por isso, a maioria apoia a ideia de que o Estádio Nacional deve ficar reservado a um nome nacional e que antes da decisão final os cabo-verdianos deveriam ter vez e voz sobre este assunto.



Já os apoiantes desta iniciativa, os comentários são bem positivos. “Eu, não vejo nada de errado, sabendo que nós e o Brasil somos um país quase semelhante, na minha humilde opinião. Eu o digo: apoiado”, escreveu um mindelense.



“Completamente de acordo com a proposta do nome, apenas divergindo na forma: a FIFA tem recursos para financiar a construção de um estádio internacional em Cabo Verde, moderno (de raiz) e assim o nome PELÉ poderá ser consensual”, opinou um cidadão.



Ou também há quem acredite que com este nome se estaria a promover as ilhas de Cabo Verde. A título de exemplo, um internauta aponta o caso do nome Cesária Évora que já está presente em algumas ruas em França e outras paragens no mundo.







