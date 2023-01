Futebol feminino: Já são conhecidas as pré-convocadas para UFOA A

4/01/2023 19:42 - Modificado em 4/01/2023 19:45

Seleção feminina de Cabo Verde

A selecionadora nacional, Silveria Nédio ‘Nita’, deu a conhecer esta quarta-feira, na sede da FCF, na Praia, a lista das 30 jogadoras Pré-convocadas para o torneio UFOA A que acontece na ilha do Sal de 20 de janeiro a 1 de fevereiro.

Durante 13 dias a Ilha do Sal irá acolher o Torneio das Seleções Seniores femininas da UFOA A, e neste momento já está confirmada a participação das 9 Seleções da zona, nomeadamente, Mali, Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné Conacri, Guiné Bissau, Serra Leoa, Libéria e Cabo Verde, país anfitrião.

Segunda uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol é a segunda participação em de Cabo Verde em torneios de nível internacional, fazendo com que esta seja “mais uma oportunidade, no quadro do processo do desenvolvimento do futebol feminino nacional, para as nossas atletas”.

De referir que a ilha de São Vicente recebeu em 2021, a fase final de qualificação da Zona “A” UFOA da Liga dos Campeões feminina, competição criada pela CAF em 2020, prova que engloba os clubes de futebol feminino envolvendo todo o continente africano na história.

Lista de Pré-Convocadas:

Guarda – Redes: Jéssica de Pina, Jacira Ramos e Jacinta Rodrigues Jacinta

Defesas: Elisiana Monteiro, Zuleika Brito Sousa, Joseane Fernandes, Leonora Dos Santos, Romina Rosário, Varsénia Da Luz, Lariza Rocha e Leidina Semedo

Medios: Alcione Gomes, Jacira Silva Lizardo, Maísa Tavares Cardoso, Cristilene Neves, Ronise Monteiro, Ruth Duarte, Kleydiana Borges, Eleia Vieira, Sasha Whannon e Edna Monteiro

Atacantes: Dara Centeio, Ivânia Moreira, Aicha Lopes, Ionâ de Pina, Jussara Furtado, Melany Fortes, Letícia dos Santos, Eveline Pereira, e Leonilde Rodrigues.

AC