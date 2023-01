Primeiro ministro anuncia intenção de mudar o nome do Estádio Nacional para “Estádio Pelé”

4/01/2023 10:38 - Modificado em 4/01/2023 10:38

Após o presidente da FIFA, Gianni Infantino, lançar o desafio, na segunda-feira, 02 de janeiro, a intenção de pedir todos os países do mundo que nomeiem um dos seus estádios de futebol com o nome do futebolista Pelé, que faleceu recentemente, eis que o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, acaba de anunciar a intenção do Estádio Nacional vir a ser chamado de “Estádio Pelé”, nome do antigo jogador brasileiro que fez história no futebol mundial e do Brasil e que faleceu recentemente.

“Como homenagem e reconhecimento a esta figura que nos engrandece a todos, manifesto a intenção de nomear o nosso estádio nacional, como “Estádio Pelé”, numa iniciativa ao qual acredito, que vários países pelo mundo, nos acompanhará”, anunciou o primeiro-ministro.

Na sua página oficial do Facebook, Ulisses Correia e Silva justificou este anúncio, tendo como base, o facto de que “Cabo Verde e Brasil têm uma história e cultura que andam de mãos dadas, considerando que são dois países irmãos, ligados pela língua e por identidades muito similares”.

Adiantou ainda que esta intenção já é do conhecimento da FIFA, por ter sido essa instituição a lançar o repto e almejamos poder concretizar brevemente este ato simbólico.

O chefe do governo afirmou que este é o desejo do executivo homenagear o “Rei Pelé”, Edson Arantes de Nascimento, após o seu desaparecimento físico, “ele que cedo se transformou numa figura planetária, ícone de massas demonstrando que o Desporto tem o poder de unir omundo”.

Não só este antigo jogador foi sempre uma referência no Brasil, mas também na nossa lusofonia e em todo resto do mundo, sendo um ídolo que liga várias gerações, de acordo com o governante.

A inauguração do Estádio Nacional aconteceu no dia 23 de Agosto de 2014.

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu na última quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Em comunicado, o Hospital Israelita Albert Einstein confirmou que o maior atleta de todos os tempos faleceu em decorrência da falência múltipla de órgãos.

Aos 82 anos, o astro do futebol não resistiu a complicações de um câncer que teve origem no cólon (parte do intestino grosso) e se espalhou em metástase por fígado, um dos pulmões e restante do intestino.

Pelé foi o único jogador a conquistar três Copas do Mundo.

AC – Estagiária