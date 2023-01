Cabo Verde recebe Torneio das Selecções Seniores Femininas – UFOA A

3/01/2023 18:01 - Modificado em 3/01/2023 18:01

Seleção feminina de Cabo Verde

Depois de São Vicente ter recebido em 2021, a fase final de qualificação da Zona “A” UFOA da Liga dos Campeões feminina, competição criada pela CAF em 2020, prova que engloba os clubes de futebol feminino envolvendo todo o continente africano na história, a ilha do Sal acolhe, desta vez, de 20 de janeiro a 01 de fevereiro, o Torneio das Selecções Seniores Femininas da UFOA A.

O Torneio realizado de 20 de janeiro a 01 de fevereiro, e segundo nota da direcção executiva da UFOA, já está confirmada a participação de 9 selecções da zona, nomeadamente, Mali, Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné Conakry, Guiné Bissau, Serra Leoa, Libéria e Cabo Verde, país anfitrião.

Para Cabo Verde esta é a segunda participação em torneios de nível internacional e será mais uma vez uma oportunidade, no quadro do processo de desenvolvimento do futebol feminine nacional, para as atletas do país.

A selecionadora nacional Silveria “Nita” Nédio, apresenta nesta quarta feira, as convocadas.