Governo avança com atribuição de nacionalidade aos descendentes de cabo-verdianos nos países africanos

3/01/2023 18:03 - Modificado em 3/01/2023 18:03

O Ministro das Comunidades, Jorge Santos, preside, amanhã, quarta-feira, 4, o primeiro encontro com a Comissão Técnica Interministerial para atribuição de nacionalidade aos descendentes de cabo-verdianos nos países africanos.

A comissão de acompanhamento integra os membros do Governo responsáveis pelas pastas das Comunidades, da Justiça, dos Negócios Estrangeiros e Administração Interna.

A Comissão Técnica, encarrega-se de preparar e instruir os processos, composto por Conservador dos Registos, Oficial Ajudante dos Registos, Notariado de Identificação e pessoal policial da Direção de Emigração e Fronteiras da Polícia Nacional e técnicos do Ministério das Comunidades.

O Decreto-lei n.o 48/2022 altera o Decreto-lei n.o 81/21, de 28 dezembro, que concede a isenção do pagamento de quaisquer taxas emolumentos, consulares na instrução do processo de atribuição de nacionalidade, aos descendentes de Cabo-verdianos residentes nos países Africanos.

Porém, este diploma legal restringe o seu âmbito de aplicação apenas àqueles descendentes que provassem a sua insuficiência económica, mediante comprovativo emitido pela entidade legalmente competente.

A experiência da aplicação do referido diploma demonstrou, também, que para atingir os objetivos pretendidos pelo Governo é necessário criar estruturas mínimas que garantem a preparação e organização dos processos e acompanhamento da sua tramitação, neste sentido, criou-se duas Comissões Interministerial, uma de acompanhamento e outra técnica.