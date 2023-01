Mais de 42 mil litros de calda apreendidos em Santo Antão

3/01/2023 17:41 - Modificado em 3/01/2023 17:41

A Inspeção-Geral das Atividades Económicas (IGAE) procedeu à apreensão de mais de 42 mil litros de calda para produção de aguardente, em Santo Antão, por este estar a ser produzido fora do período legalmente estipulado.

Conforme informações avançadas, a IGAE tem recebido várias denúncias de produtores e de entidades em Santo Antão, sobre alguns trapicheiros que vêm produzindo aguardente, contrariando o estipulado na lei.

A IGAE e a Polícia Nacional juntaram-se para a averiguação e foram detectadas que três unidades de produção de aguardente, que estavam a funcionar e a produzir ilegalmente

“Assim, por se tratar de uma infração grave e sancionatória, foram apreendidos mais de 42.000 litros de calda, que daria para produzir 8.200 litros de aguardente, estimado em quase 3 milhões de escudos”, explicou a instituição em nota.

A Inspeção-Geral das Atividades Económicas lembra que o decreto-Lei n.º 11/2015, de 12 de fevereiro, no seu artigo 11º (Período de industrialização da cana-de-açúcar e selagem do alambique), ponto 1, diz que “A industrialização da cana-de-açúcar destinada à produção da aguardente de cana-de-açúcar, deve começar a 1 de janeiro e terminar a 31 de maio”.

Até agosto deste ano, todos os alambiques em Santo Antão foram selados, uma medida imposta pelo decreto-lei 11/2015, de 12 de fevereiro, que regula a produção de aguardente de cana-de-açúcar em Cabo Verde.

Além de Santo Antão, onde existem 173 unidade de fabrico do grogue, os alambiques nas ilhas de Santiago e São Nicolau já foram também selados, de acordo com uma nota da IGAE, autoridade que, no âmbito da “operação selagem 2022”, realizou 231 inspeções a nível nacional.

Importa referir que a IGAE é um departamento Central do Ministério do Turismo, Indústria e Energia encarregue, de acordo com a legislação em vigor, de promover ações preventivas e repressivas em matéria de infracções antieconómicas e contra a saúde pública.

AC – Estagiária