São Vicente recebe Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Coordenação de Busca e Salvamento

3/01/2023 17:41 - Modificado em 3/01/2023 17:42

A II Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Coordenação de Busca e Salvamento – CNCSAR, acontece no Mindelo, nos dias 05 e 06 de janeiro.

A reunião tem como objectivo dar a conhecer a sociedade civil, qual a importância Comissão Nacional de Coordenação de Busca e Salvamento – CNCSAR, dotando-lhe de uma identidade e cultura organizacional reconhecida por todas as instituições, como sendo um parceiro do desenvolvimento sustentável e indispensável no processo de criação e montagem de um Sistema Nacional de Busca e Salvamento no mar.

A proposta, conforme o governo visa ainda propor, a participação de representantes de todos os departamentos governamentais e instituições ou sectores com responsabilidades em matéria SAR e não apenas os membros efetivos.

A Comissão Nacional de Coordenação de Busca e Salvamento (CNCSAR) foi criada através da Resolução no 31/2009, de 21 de setembro, que foi sucessivamente alterada, pela Resolução no 84/2015, de 24 de agosto, e pela resolução no22/2020 de 10 de fevereiro, respetivamente.

Com as alterações dessas resoluções, conforme nota da Guarda Costeira, o Governo, reconheceu os grandes benefícios que o Sistema Nacional de Busca e Salvamento poderá trazer para o país e, nomeadamente, na salvaguarda da vida humana no mar, estando em conformidade com as normas consagradas na Convenção para a Salvaguarda da Vida no Mar (Convenção SOLAS), e a Convenção Internacional da Aviação Civil (Convenção de Chicago de 1944).

Com isso, também, o Governo estabeleceu um conjunto de objetivos e definiu funções fundamentais, designadamente, as de reunir, facilitar, coordenar e desenvolver atividades de campanhas de sensibilização e outras iniciativas preventivas no âmbito da Busca e Salvamento (SAR) com um reforço significativo da resiliência do serviço de busca nacional, com o objetivo claro de prepará-lo para fazer face a situações de emergência numa ótica de prevenção e reforço da segurança marítima, assente na difusão de informação, tendo em vista a promoção da resiliência nacional.

A CNCSAR está sob a tutela do Ministério das Finanças, do Ministério do Mar e do Ministério do Turismo e Transportes, assim como, outras instituições importantes, para além da Guarda Costeira, da Agência de Aviação Civil, e do Instituto Marítimo Portuário, acrescentou ainda, o Instituto de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, órgãos importantes nesta luta pela salvaguarda da vida humana, em que todos e sem exceção, são convocados a dar sua contribuição.

Face aos pressupostos apresentados foi agendada a realização da II Reunião Ordinária da CNCSAR, para os próximos dias 05 e 06 de janeiro de 2023, em Mindelo, S. Vicente, na sala de reuniões do Ministério do Mar, sendo que o primeiro dia será dedicado à realização de um simpósio cujo lema é “Unidos na Salvaguarda da vida no mar”.