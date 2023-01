Fantcha escolhe São Vicente para receber seu primeiro concerto do ano: “Melhor escolha”

3/01/2023 16:38 - Modificado em 3/01/2023 16:39

Nesta sexta-feira, 06, a cantora mindelense radicada nos Estados Unidos da América Fantcha realiza o primeiro espectáculo do ano no Centro Cultural do Mindelo. A artista considera São Vicente a “melhor escolha” que poderia ter feito para “recarregar as baterias do novo ano”.

Em conferência de imprensa, no Mindelo, a artista, avançou que o concerto único, agendado para a proxima sexta-feira, foi no qual dividirá o palco com o músico franco-polaco Martchin e ainda acompanhada de músicos como Bau, Djassa, Zé Afonso, Ivan e Jorge.

“Não poderia começar o melhor ano de concertos na minha terra, o abraço e o ar de Monte Cara já me dão a inspiração para poder voltar para os Estados Unidos para realizar outros trabalhos, com certeza, foi a melhor decisão”, sublinhou Fantcha.

A artista asseverou que tem recebido muito carinho por parte dos sanvicentinos desde o início da sua carreira, aos 15 anos, nas “noitadas mindelenses” com artistas como Cesária Évora, Luís Morais e Manuel d´Novas.

Avançou ainda que no concerto está previsto a música “Boa Viagem”, esta que é a sua “primeira identidade”, referindo também ao primeiro disco produzido por Bana e o segundo com a parceria de Bau e Paulino Vieira.

Fantcha tem desenvolvido seu trabalho juntamente com Martchin, músico franco-polaco que disse ter se apaixonado pela música cabo-verdiana através de um concerto de Cesária Évora, em Paris. Este músico também já produziu o disco “Inspiração de nha sina” de mornas e coladeiras tocadas em violino.

O artista francês promete outros trabalhos e concertos futuros com Fantcha, que lançou o seu primeiro disco “Boa Viagem” em 1988, produzido por Bana, e com mais outros quatro CD no mercado realizados em parceria com músicos como Paulino Vieira, Bau, Tito Paris e outros.

Por seu turno, a cantora disse ter em carteira outros trabalhos para serem feitos em parceria com artistas americanos e brasileiros, mas, que, por agora, prefere não dar muitos detalhes.