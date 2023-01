Movimentos de aviões e passageiros aumentaram no terceiro trimestre de 2022

3/01/2023 11:57 - Modificado em 3/01/2023 11:58

A movimentação de aviões e de passageiros nos aeroportos e aeródromos nacionais registou um aumento significativo de 79,8 por cento (%) e 153,0%, respectivamente, no terceiro trimestre de 2022, face ao trimestre homólogo de 2021, informou hoje o INE.

De acordo com o comunicado do Instituto Nacional de Estatística (INE), houve igualmente um aumento de 29,6% nas toneladas de cargas movimentadas nos aeroportos e aeródromos.

Relativamente à movimentação nos correios, o INE informa, entretanto, que houve uma diminuição de 9,5% nos aeroportos e aeródromos.

Os dados do INE apontam ainda para um aumento de 7,3% do número de navios movimentados nos portos nacionais e de 7,3% no número de passageiros movimentados nessas infra-estruturas portuárias.

A mesma fonte realçou ainda que houve uma diminuição de 0,8% no número das mercadorias movimentadas nos portos nacionais.

O Instituto Nacional de Estatística frisou também que houve um aumento de 1,5% no número de passageiros transportados nos autocarros.