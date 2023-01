Basquetebol: Cabo Verde com dois jogadores no Top 5 da Liga Portuguesa

2/01/2023

Os basquetebolistas internacionais cabo-verdianos Ivan Almeida (Benfica) e Keven Gomes (FC Porto) fecharam o ano 2022 no Top 5 da Liga Portuguesa de basquetebol com as maiores médias do lançamento de dois pontos, com o atleta encarnado na liderança.

De acordo com a estatística da Federação Portuguesa da modalidade, Ivan Almeida, que tem sido um dos atletas mais influentes do campeonato português, comanda a lista, com a melhor média, 79% (por cento), dos cestos certeiros, seguido de Alexander Kappos (Esgueira Aveiro OLI) com 75%, do Makran Romdhane (SL Benfica), também com 75% e do cabo-verdiano do FC Porto, Keven Gomes no quarto posto com 74%.

A Liga Portuguesa, denominada “Liga Betclic”, que conta com 13 equipas, já vai na sua 15ª jornada e o Sport Lisboa e Benfica, campeão em título, lidera a prova com 28 pontos, seguida do FC Porto e SC Portugal com 27 cada.

