São Vicente: Nova equipa técnica do Castilho traça como objetivo a manutenção

2/01/2023 17:39 - Modificado em 2/01/2023 17:39

O clube azul da cidade do Mindelo, Grêmio Sportivo Castilho, tem nova equipa técnica constituída por jovens, incluído o treinador principal, Vaduca Soares, que chega para substituir Américo Medina, “Miki” que saiu a cerca de um mês para assumir o comando técnico do CS Mindelense.

A equipa do Castilho passa a ser orientada pelo jovem Vaduca Soares, como treinador principal, Danilson César Gomes (Treinador Adjunto), Marco Roque (Preparador Físico/Adjunto), e Milton Lubrano (Treinador de Guarda-redes).

Em conversa com o Notícias do Norte, para saber o que os adeptos do clube esperam desta nova equipa técnica, Vaduca Soares mostra-se optimista com esta aventura.

“Apesar de sermos um grupo de jovens, temos muita ambição e estamos muito motivados. Estamos prontos para trabalhar, dando nosso máximo, e este ano queremos atingir o principal objetivo de Castilho que é permanecer na primeira divisão”, comentou este treinador.

Aos jogadores Vaduca quer transmitir a sua mentalidade de vencedor, já que considera ser uma pessoa que gosta de vencer e que trabalhar muito a parte mental dos jogadores , mostrando-lhes a importância de vitórias, a importância de jogar numa “equipa grande”, por ser um clube de renome em São Vicente.

A equipa técnica chegou na a equipa que regressava de uma jornada, onde tiveram uma derrota. O grupo estreou na semana passada, diante do Amarante, em que o jogo ficou empatado a zero bolas.

Antes de chegar no Castilho, Vaduca Soares, que é licenciado em Educação Física e Desporto, esteve no Derby como preparador físico e tem formação de nível C em futebol.

Este jovem, que também já foi jogador do clube, chega assim à sua recente equipa, após receber proposta do Grêmio Sportivo Castilho e de imediato aceitou, porque segundo diz, este era um sonho que sempre teve em treinar uma equipa do escalão sénior.

Vaduca Soares e a nova equipa técnica apanha o Castilho com um ponto ao fim de duas jornadas no Soncent Superliga, o campeonato regional de São Vicente. “Com humildade queremos a cada jogo conquistar os três pontos, sempre a respeitar o adversário, mas com foco na vitoria”, salientou.

AC – Estagiária