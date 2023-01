Mensagem de Ano Novo: Presidente da República apela para uma sociedade de amizade e bem-aventurança

O Presidente da República fez, na sua mensagem de Ano Novo, votos para que 2023 seja portador de mais paz, harmonia, civilidade e segurança e que se consiga fazer bom combate à violência urbana, com destaque na Praia.

Na sua missiva, José Maria Neves pontuou que Cabo Verde é a terra da morabeza e que todos os seus cidadãos e visitantes devem poder desfrutar de um clima de tranquilidade.

“Deixo um apelo para que se debruce à volta das causas e do que estará na génese da escalada da violência urbana, reflectir sobre o que terá falhado ou que correu menos bem. Isto sempre na certeza de que, em diversos graus, existe uma co-responsabilidade quanto à actual situação e que devemos concentrar as acções nas medidas preventivas ao invés de uma atitude reactiva e de resultados muito questionáveis”, disse.

O mais alto Magistrado da Nação afirmou ainda que regista, “com agrado”, o exemplo de jovens que, no passado, participaram em gangs armados, estiveram em conflito coma lei e foram presos, mas que se recuperaram e hoje mudaram de vida e de lado, estando nos seus bairros a liderar outros jovens, mas desta vez com bons exemplos e boas acções.

“É importante fazer tudo para consolidar as instituições do Estado de Direito Democrático, com realce para o aperfeiçoamento, maior sincronização e reforço das capacidades dos órgãos encarregados da administração da justiça, da segurança e do combate à criminalidade”, lê-se.

Para José Maria Neves, a atenção deverá igualmente recair sobre a “recorrente situação” de morosidade da justiça e a sensação de impunidade.

O Presidente da República defendeu ainda que os órgãos de comunicação social e a Sociedade Civil devem ganhar vigor e autonomia para desempenharem melhor o seu papel.

“As Universidades, como centros de saber, são chamadas a estabelecer uma relação de proximidade com a comunidade onde se encontram inseridas, interagindo, investigando e ajudando a discernir as melhores respostas para os problemas”, acrescentou.

José Maria Neves afirmou ainda que é necessário conhecer bem a realidade, com profundidade, para se estar capacitados a tomar as medidas adequadas e que, caso contrário, estar-se-á a agir com base em percepções e “achismos”, criando narrativas e proclamações que podem não corresponder à realidade dos factos.

“Temos a oportunidade de, neste ano de 2023, com muito trabalho e abnegação, abertura de espírito e disponibilidade para o diálogo, amor à terra e vontade de realizar o bem comum, construir o Cabo Verde que queremos”, frisou.

Terminando, José Maria Neves enviou “um grande abraço de morabeza”, renovando os votos de que este Ano Novo traga a todos mais saúde e bem-aventurança, mais paz e segurança, mais qualidade de vida e que consiga, todos unidos, vencer com sucesso os “árduos desafios” que o País tem pela frente.

