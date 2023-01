Ano de 2023 inicia com combustíveis mais baratos

1/01/2023 19:21 - Modificado em 1/01/2023 19:21



Os preços dos combustíveis estão mais baratos a partir de hoje, primeiro de janeiro de 2023, em média 10,73%, segundo indicou a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

Em nota de imprensa, a ARME refere que durante o mês de dezembro houve alguma volatilidade nas cotações do petróleo Brent 1 nos mercados internacionais, registando decréscimos médios de 10,37% (81,53 USD), quando comparadas às cotações do mês de novembro (90,97 USD).

De acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendida por 129,50 ESC/L; o petróleo 152,50 ESC/L; o gasóleo normal a 138,80 ESC/L; o gasóleo para a eletricidade a 129,80 ESC/L; o gasóleo marinha a 108,60 ESC/L; o fuel 380 a 89,70 ESC/Kg e o fuel 180 a 94,60 ESC/Kg.

O gás butano passa a ser vendido a granel por 145,30 ESC/kg. Assim, as garrafas de 3kg passam a ser comercializadas a 414 escudos; as de 6kg, a 872 escudos; às 12,5Kg, a 1.817,00 escudos e as de 55Kg a 7.994,00 escudos.

Ainda segundo a nova tabela de preços, no mercado interno, os preços do butano, da gasolina, do petróleo, do gasóleo normal, do gasóleo eletricidade, do gasóleo marinha, do fuelóleo 380 e do fuelóleo 180 diminuíram em 7,86%, 10,01%, 8,90%, 11,65%, 12,36%, 12,77%, 10,92% e 11,34%, respetivamente. Tudo somado, corresponde a um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 10,73 por cento.

Os novos preços máximos de venda, ao consumidor final, dos combustíveis regulados vigoram entre os dias 01 e 31 de janeiro de 2023.