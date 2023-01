São Vicente: Primeiro bebé do ano 2023 é do sexo masculino

1/01/2023 19:20 - Modificado em 1/01/2023 19:20



Alan Gabriel é o primeiro bebé do ano de 2023 em São Vicente. Nasceu ás 2h30mn da madrugada de hoje (1 de janeiro) é do sexo masculino, através de uma cesariana e pesa 3,165kg.

De acordo com a responsável do serviço de Neonatologia do HBS, Neusa Semedo, o nascimento aconteceu às 02:30 minutos e a mãe Lenina Nascimento e o bebé passam bem.

“É um rapaz, que nasceu às 02:30 por um parto cesariana. A mãe tem 32 anos e chegou às 20:00 e ela teve uma iminência de rotura uterina e teve de ir para uma cesariana. Mas, felizmente o bebé nasceu bem com 3,165 gramas e ele e a mãe estão bem”, explicou a mesma fonte.

As urgências no serviço de maternidade do HBS “decorreu de forma tranquila”, conforme esta responsável.

Apesar da pandemia da covid-19 e a guerra na Ucrânia, Neusa Semedo acredita que o ano vai ser melhor. “Nós saímos de uma pandemia que deixou a área de saúde um pouquinho apertado, não foi fácil, tivemos muito trabalho. Mesmo assim acredito que este ano vai ser muito melhor”, disse.

C/RTC