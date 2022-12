São Vicente: Artur Silva e Itelvina Reis vencem corrida de São Silvestre 2022

31/12/2022 20:11 - Modificado em 31/12/2022 20:11

Artur Silva e Itelvina Reis vencedores da corrida de São Silvestre 2022 – São Vicente

Mais uma vez, pela quinta vez consecutiva, o pódio da corrida de atletismo ficou a cargo do atleta Artur Silva, que sagrou-se hoje pentacampeão da Corrida de São Silvestre, em São Vicente, nos seniores masculino, ao fazer os 10 quilómetros previstos na prova e cortar a meta, na Rua de Lisboa, sob o olhar de dezenas de pessoas.

O atleta representante da Escola de Atletismo Dimaz, em declarações à imprensa, afirmou que “o segredo de vencer esta prova, pela quinta vez consecutiva, é treinar para superar os meus limites nos treinos, porque se não conseguir fazer isso por mim, mais ninguém o fará e não conseguirei alcançar os meus objectivos que é vencer”, porque teve concorrentes fortes e porque se trata de uma prova que muito desafiador pelo número de participantes.

Por sua vez, Etelvina Reis, que venceu o primeiro lugar no feminino, que participa na prova de forma consecutiva, desde de 2019, voltou a erguer a taça de campeã.

“No ano vim com o objectivo de ganhar e este ano o objectivo era voltar a vencer. O percurso foi bem tranquilo e tenho muitas motivações para vencer a prova, e continuar a ser uma referencia «, na minha ilha e em todo o país”, afirmou.

Nos veteranos, o atleta João Fortes ganhou a corrida, sagrando-se campeão masculino enquanto Crisolita Rodrigues venceu no feminino e sagrou-se bicampeã.

Nos juniores a taça foi para dois atletas: Jal Domus Nostra de Santo Antão, Marina Delgado, no feminino, e Willian Moisés Neves no masculino.

Segundo o presidente da Associação de Atletismo de São Vicente, Arlindo Fonseca, a apreciação é positiva e mostrou-se contente com os resultados, com recorde de inscrição. “Foi uma maravilha esta edição. E a expectativa é que de ano para ano seja melhor” e a organização espera que no próximo ano seja melhor ainda.

A Corrida de São Silvestre foi disputada nas modalidades 10 quilómetros, masculino, com partida da praia da Laginha, e cinco quilómetros, feminino, com partida na Rotunda da Ribeira Bote e meta na Rua de Lisboa.

Contou com a participação de atletas de São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, Santiago e Fogo.