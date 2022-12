Passagem do ano é celebrado com pompa e circunstância em alguns pontos do país

31/12/2022 00:37 - Modificado em 31/12/2022 00:37

Após interregno de dois anos, alguns municípios do país preparam-se para a festa da virada do ano. Uma comemoração carregada de muita música e em alguns pontos acompanhada de fogos-de-artifício para abrilhantar os seus do país e receber o ano de 2023 em grande. Além de animação publica, a passagem de ano é marcada também pelas várias festas privadas que junta familiares e amigos para a comemoração acompanhada também de comida farta e alegria.

A Virada de Ano é marcada por muita festa em todos os lados do país e este ano apurou-se somente 7 municípios que apresentaram uma programação com animação musical para o público neste sábado.

No concelho da Ribeira Grande de Santo Antão, o largo da Praça da Cidade da Ponta do Sol a partir das 21h vai receber vários artistas, nomeadamente o grupo Cordas do Sol, Rodji, Claudeth, Gabão, Dany Domingos Costa, Gizney, Nelly, Bimba, Cassandra, Noz Raiz, Levanta Espanka.

A Rua de Lisboa na cidade do Mindelo, São Vicente prepara-se para receber este sábado os artistas Denis Graça, Deejay Telio e Bulimundo, além da Banda Serenata, Leonel Almeida, Constantino Cardoso, Edson Oliveira, João Eugénio e Gabriela Mendes para abrilhantar a madrugada do ano novo.

Bem ao lado de São Vicente está a ilha de São Nicolau com o município de Tarrafal a apresentar o seu espetáculo musical a partir das 22h com os artistas convidados Mc Cosmo, Alexandre e Micksoline, Projeto Educarte, Fusão, Jucely Monteiro e Valerik Soares que a partir das 22 horas.

A noite de passagem do ano na ilha mais turística do país, Ilha do Sal, é marcada pela tradicional festa de réveillon, na cidade dos Espargos, no Largo do Bom Dia com as artistas Jenifer Solidade e Banda, Banda Uno, Eduarda Rodrigues e Geisa Lopes, das 19h às 4h.

No mesmo dia, na cidade de Santa Maria, na Pedonal Ildo Lobo, a partir das 23h espera pelas atuacoes de Santos Spencer, Uvi Criol, Djilinha Silva, Nany Lopes, Sandro Pimentel, Tavass, Lucy Felix, MC Bronk, entre outros.

A capital cabo-verdiana também promete um bom final de ano no Largo de Quebra Canela que vai contar com a atuação do conceituado artista Gil Semedo e ainda do ex. Bulimundo, Zé Mário e outros da nova geração como SOS Mucci, Mc Acondizé, PCC, Vanessa e Sandro Monteiro, com início a partir das 23h até às 4h da madrugada.

Ainda em Santiago, o município de Santa Catarina já confirmou a presença de vários artistas na zona pedonal de Assomada. Entre eles Trakinuz, Fidjus Code Di Dona, Mito Kaskas, Buguin Martins, Annah Shantel, entre outros.

Acompanhado de fogo-de-artifício será a festa de virada do ano do município de Santa Cruz da ilha de Santiago no largo do Paços do Concelho com as atuações de Flavio Martins, Cesf Four 4, Boy Game, Kotxi Pó, e Matinho.

AC – Estagiária