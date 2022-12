Moradores da zona de Iraque beneficiados com doação de alimentos e brinquedos as crianças

Nesta sexta-feira, o empresário chinês, Lin Jie, voltou mais uma vez à localidade de Iraque, em São Vicente, para doar brinquedos e alimentos às crianças e pessoas da terceira idade. No total foram beneficiadas 15 famílias.

Em entrevista ao Notícias do Norte, o empresário disse que o acto, é um gesto de solidariedade para com os moradores da zona de Iraque. “É uma localidade muito pobre, que apresenta muitas dificuldades. Daí a necessidade de fazer a doação”, disse este empresário que justificou a escolha do Iraque.

A mesma fonte avançou que cerca de 35 crianças receberam brinquedos, e quanto a alimento, foram entregues massas, óleo, azeite, arroz, açúcar, entre outros produtos alimentares.

A entrega dos alimentos e brinquedos foi feita em concertação com a associação comunitária local.

Esta é a segunda vez que Lin Jie regressa a esta localidade e nota que há cada vez mais pessoas que não trabalham, principalmente as mais idosas. Como forma de dar a sua contribuição, garantiu que vai regressar no próximo ano, mas desta vez com um projeto diferente.

Em maio de 2021, o empresário chinês entregou um lote de equipamentos de proteção individual aos jardins infantis que estão sob a responsabilidade da Câmara Municipal de São Vicente.

Em junho de 2020, Lin Ji investiu mais de 120 milhões de escudos cabo-verdianos na criação da Clínica Médica do Sol Nascente, na cidade do Mindelo.

AC – Estagiária