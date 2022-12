Faleceu o jornalista Valdir Alves, conhecido como “A Voz da Diáspora”

O jornalista Valdir Alves, conhecido como “A Voz da Diáspora” e que nos últimos tempos esteve a atravessar por alguns problemas de saúde, faleceu esta sexta-feira nos Estados Unidos.

Valdir Alves é natural da ilha do Fogo. Foi professor na Cidade da Praia, logo após os estudos liceais.

Exerce a profissão de jornalista desde 1985, tendo trabalhado na Rádio Nacional de Cabo Verde, de 1985 a 1989, depois de ter recebido uma formação com profissionais da TSF e CENJOR de Portugal, seguido de um estágio na Rússia.

Nos Estados Unidos é fundador, produtor e apresentador do programa televisivo Cabo Vídeo e também do programa radiofónico “Porton di Nos Ilha”, de 1996 até 2015.

Também foi animador do programa “Saudades de Cabo Verde” na Rádio Voz do Emigrante e colaborador da Rádio “Nha Terra” de Boston assim como editor do jornal online Caboverdeonline.com.

Foi também um dos fundadores e editor dos jornais “Correio do Imigrante” e “Nôs Jornal”. Foi colaborador da Rádio de Cabo Verde, Televisão de Cabo Verde e da Radio France Internacional.

E durante alguns anos, foi animador do programa “Café da Manhã” da Rádio “Brockton fm”, com audiências em todo mundo e ouvintes de várias nacionalidades.

Para além das funções de jornalista, tem sido promotor de espectáculos desportivos, culturais e musicais, envolvendo grandes nomes da nossa música a nível local, de Cabo Verde e de Portugal.

A família enlutada, o Jornal Noticias do Norte endereça as mais sentidas condolências.

EC