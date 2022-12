São Vicente: Tribunal proíbe acusado de crime de VBG de contactar vítima

29/12/2022 23:52 - Modificado em 29/12/2022 23:53



O Tribunal da Comarca de São Vicente proibiu um indivíduo do sexo masculino, de 26 anos, acusado de Violência Baseada no Género (VBG) de contactar a vítima, informou hoje, em nota, a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com o documento, o indivíduo, natural de São Vicente e residente na zona de Monte Sossego, foi detido pela Brigada de Investigação de Crimes Contra Pessoa (BICCP) da PJ, no dia 22 de Dezembro, fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado de detenção do Ministério Público.

Ainda conforme a PJ, o jovem, acusado pela prática continuada do crime VBG, foi apresentado em tempo legal ao Tribunal da Comarca de São Vicente para interrogatório e o Tribunal proibiu-o de efectuar contacto com a vítima.