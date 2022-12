Morre Pelé – único jogador a conquistar três Copas do Mundo – aos 82 anos de idade

29/12/2022 18:06 - Modificado em 29/12/2022 18:06

Pelé durante evento em Londres em 2016 — Foto: Neil Hall / Getty Images

Faleceu esta esta quinta-feira, aos 82 anos. O Rei do Futebol estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro, quando apresentou infecção respiratória.

Pelé lutava contra um câncer no cólon, já em fase de metástase, e foi submetido a uma bateria de exames na semana passada, nos quais os médicos identificaram, além do quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma insuficiência cardíaca descompensada e disfunção renal. Na última quarta-feira (21), o Rei apresentou progressão do câncer, e o hospital divulgou boletim informando que ele necessitava de cuidados maiores. Pelé passou 26 dias internado.

Edson Arantes do Nascimento foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon direito no ano passado. Na ocasião, ele deu entrada no centro de saúde em agosto de 2021, para passar por uma bateria de exames que faz anualmente, mas que estava atrasada por causa da pandemia de covid-19. Foi quando a lesão foi detectada. Após passar pela cirurgia, ele iniciou o tratamento de quimioterapia, mas ultimamente seu organismo não respondia mais ao tratamento.

O câncer de cólon, chamado também de câncer do intestino grosso ou câncer colorretal quando afeta o reto, surge quando as células na parte interior do cólon se multiplicam de forma diferente uma das outras, dobrando de tamanho e se inflamando.

Eleito o Atleta do Século XX pela Fifa, Pelé é uma verdadeira lenda. A começar pelo fato de ser o único jogador a conquistar três Copas do Mundo – em 1958, 1962 e 1970. Também foi o mais jovem atleta a disputar e ganhar uma final do Mundial, aos 17 anos, 8 meses e seis dias nos 5×2 diante da Suécia em 1958 – ele fez dois gols na decisão. Sem falar na incrível marca de 1.281 gols marcados, um recorde mundial.

Nascido no dia 23 de outubro de 1940, na cidade mineira de Três Corações, Pelé começou sua carreira profissional no Santos em 1956, dois meses antes de completar 16 anos. O bom futebol mostrado com a camisa do Peixe logo chamou a atenção de Sylvio Pirillo, então técnico da Seleção, que o convocou para atuar contra a Argentina, pela Copa Rocca.

Nas quatro Copas que disputou (1958, 1962, 1966, 1970), Pelé anotou 12 gols. Apenas cinco atletas homens marcaram mais gols que o tricampeão: Miroslav Klose (16), Ronaldo (15), Gerd Müller (14), Just Fontaine (13) e Messi (13).

Pelo Santos, colecionou títulos. E, na década de 1960, ganhou o apelido de Rei do Futebol. Com o craque, o Alvinegro Praiano ganhou troféus atrás de troféus. Foram dois Mundiais de Clubes (1962 e 1963), duas Libertadores (1962 e 1963), seis Campeonatos Brasileiros (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968), 10 Campeonatos Paulistas (1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973), Recopa Sul-Americana (1968), Recopa Mundial (1968), fora inúmeros outros torneios internacionais.

