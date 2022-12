Igreja do Nazareno beneficiou 130 famílias em São Vicente

29/12/2022 17:39 - Modificado em 29/12/2022 17:40

A Igreja do Nazareno, no Mindelo, através da sua área social, já ultrapassou a meta dos 120, passando neste momento a beneficiar 130 famílias beneficiárias mais carenciadas. Apesar da atual conjuntura o Pastor Adalberto Leite, também responsável por esta área, a Casa da Sopa tem conseguido dar resposta à demanda.



A Casa da Sopa reabriu em maio deste ano, após uma paragem de dois anos, e neste momento serve refeições para 130 famílias que estão a beneficiar também de cestas básicas com produtos essenciais.



Adalberto Leite acrescentou que as refeições dos sábados e domingos já conta com uma média de 70 pessoas para o habitual almoço e além de levarem recipientes para a refeição de noite.



“Com isso podemos dizer que houve um aumento, porque inicialmente tínhamos um desafio para 100, mas tínhamos a inscrição de 80 famílias”, avançou este responsável que adiantou que no natal foram entregues as cerca de 130 cestas básicas para estas famílias.



“Conseguimos atingir as famílias localizadas e inscritas, que é o total de 100, além de entregarmos mais 30 cestas para aquelas que não estão inscritas”, acrescentou.



Segundo este responsável, graças aos habituais parceiros a Casa da Sopa tem conseguido dar resposta às demandas, apesar do contexto de crise mundial.



No entanto, conforme avançou, todos os dias há muitas pessoas a procurarem Casa da Sopa, mas infelizmente esta instituição só consegue abarcar aqueles que são beneficiários.



Adolescentes e jovens são os que mais se encontram em grande número nos dias da distribuição de refeições, além de crianças, adultos e pessoas da terceira idade. Estes em menor número. “São muitos adolescentes e jovens que deambulam pelas ruas da cidade e que vem em massa para a Casa da Sopa”, disse.



No natal, a Casa da Sopa do Nazareno e a Associação Caboverdiana para Apoio à Terceira Idade (ACATI) se juntaram na escola Secundária Jorge Barbosa para proporcionar um momento de convívio entre os beneficiários.



Amanhã, sexta-feira, será a entrega a Igreja do Nazareno vai entregar algo simbólico para as famílias poderem ter uma boa passagem de ano.



A finalizar, o pastor pede mais “solidariedade, mais amor compassivo” e se possível ajudar os que mais precisam.



AC – Estagiária