Presidente da República de Cabo Verde vai marcar presença na posse de Lula da Silva

29/12/2022 17:33 - Modificado em 29/12/2022 17:34

O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, toma posse em cerimónia que está agendada para o dia 1 de janeiro próximo e o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, é um dos chefes de Estado a confirmar a sua presença neste ato, de acordo com informação avançada Presidência cabo-verdiana.

Segundo a mesma fonte, o chefe de Estado cabo-verdiano viaja na sexta-feira para o Brasil, para dois dias depois representar o país na cerimónia de posse deste que é o terceiro mandato de Lula como Presidente do Brasil, depois dos dois entre 2003 e 2011.

Por altura da eleição de Lula da Silva, JMN afirmou, numa mensagem, acreditar no reforço das relações com aquele país sul-americano, que também faz parte da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

“Espero podermos trabalhar juntos para reforçar ainda mais as relações de amizade e de cooperação entre Brasil e Cabo Verde”, acrescentou na sua mensagem o chefe de Estado cabo-verdiano.

Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores (esquerda) foi eleito em 30 de outubro Presidente do Brasil, com 50,9%, derrotando Jair Bolsonaro, que obteve 49,1%, depois de contados todos os votos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na terça-feira, a equipa de transição assegurou que a cerimónia de posse no próximo domingo será pacífica, apesar do que classificam como ameaças terroristas de extremistas que rejeitam o resultado das urnas.