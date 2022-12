Cabo Verde regista mais três casos positivos e seis recuperados nas últimas 24 horas

28/12/2022 18:31 - Modificado em 28/12/2022 18:31

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais três novos casos de covid-19 e seis recuperados, passando o país a contabilizar 15 infecções activas, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com boletim epidemiológico, do total de 46 amostras analisadas, foram notificados três casos positivos, sendo dois no Tarrafal de São Nicolau e um em Santa Catarina do Fogo.

As autoridades informam ainda que seis pessoas foram dadas como recuperadas em São Vicente, com quatro recuperados e Santa Catarina do Fogo e Ribeira Grande de Santo Antão com um caso cada.

Com as novas actualizações, Cabo Verde passa a contabilizar 15 casos activos, 62.718 casos recuperados, 412 óbitos, 46 por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 63.200 casos positivos acumulados

No sentido de mitigar as consequências da pandemia da covid-19 em Cabo Verde, o Ministério da Saúde apela às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a doença, que está a decorrer em todo o País, para que todos possam estar protegidos o mais rápido possível.

Reforça ainda que o uso de máscaras faciais continua obrigatório nos estabelecimentos de saúde, nas instituições que recebem idosos e que ainda é recomendável o uso de máscaras faciais em qualquer espaço fechado, se a pessoa apresentar sintomas sugestivos de covid-19.