Turismo: Cerca de 82 caminhos vicinais em Santo Antão serão sinalizados em 2023

28/12/2022 18:06 - Modificado em 28/12/2022 18:06





O mapeamento dos percursos pedestres da ilha de Santo Antão já foi feito, resultando assim cerca de 82 caminhos vicinais que estão espalhados pelos três concelhos da ilha e que em 2023 serão sinalizados. A Câmara Municipal de Ribeira Grande (CMRG), juntamente com uma empresa e a Associação de Guias de Turismo da ilha, fizeram o levantamento dos percursos.

Ao Notícias do Norte, a vereadora do turismo da CMRG, Sheila Andrade, avançou que em Ribeira Grande foram identificados 35 caminhos vicinais mais percorridos pelos turistas que visitam o concelho.

“A segunda fase será a sinalização dos mesmos, e que posteriormente os caminhos vicinais poderão ser recuperados, esses que são alguns dos grandes atrativos do turismo da ilha das montanhas, para a prática de trekking, em busca do contacto com a natureza”, avançou esta responsável.

Após a identificação destes caminhos, salientou, serão feitos, a identificação do património histórico, etnográfico e natural, as comunidades existentes e a oferta de serviços.

Além disso, acrescentou, serão ainda criados conteúdos para os painéis informativos e um portfólio de fotografias, com 500 fotos profissionais dos principais pontos de atração turística.

Questionada sobre o estado destes caminhos vicinais, a vereadora respondeu que na sequência da queda das últimas chuvas, muitos dos caminhos vicinais ficaram completamente danificados.

No entanto, assegurou que a Câmara Municipal, tem estado a fazer o trabalho de manutenção e recuperação desses caminhos vicinais que tem gerado também frentes de trabalho nas comunidades.

“Não só é uma forma de melhorar as condições de circulação, como também a segurança dos turistas, visitantes e os próprios guias que usam esses percursos para mostrar as belezas da ilha”, disse Sheila Andrade que salientou ainda que esses caminhos vicinais recentemente foram classificados como património municipal.

O Mapeamento e Sinalização dos Percursos Pedestres da ilha de Santo Antão está enquadrado no âmbito do Projeto Turismo Resiliente e Economia Azul, financiado pelo Governo de Cabo Verde através do banco mundial.

De recordar que a Associação de Guias de Turismo de Santo Antão tem constantemente chamado atenção para a necessidade de se fazer a manutenção e recuperação desses caminhos vicinais, já que estamos em época alta do turismo e que a ilha tem recebido muitos turistas todos os dias.

AC – Estagiária