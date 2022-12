Ciclismo: Corrida de São Silvestre está de volta às ruas da cidade do Porto Novo com 10 ciclistas

28/12/2022 18:04 - Modificado em 28/12/2022 18:04

Dez ciclistas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau participam hoje na tradicional corrida de São Silvestre 2022, no Porto Novo, numa iniciativa da edilidade porto-novense e da associação de ciclismo da região desportiva.

O representante da Associação Regional de Ciclismo de Santo Antão Sul, José Pinto, informou que além da corrida de São Silvestre a organização vai aproveitar para entregar certificados de reconhecimento a algumas instituições pelo “precioso contributo” prestado em prol do desenvolvimento do ciclismo na região.

“Sem o precioso contributo dos nossos parceiros, a materialização do nosso projeto para o ano que chega ao fim seria quase impossível”, avançou a mesma fonte, para quem graças à parceria mobilizada em 2022 pela associação foi possível “colocar em prática” várias competições, com destaque para o campeonato regional.

No ano passado, o ciclista da Ribeira Grande de Santo Antão Nolito Miranda venceu a corrida de São Silvestre 2021 no município do Porto Novo, ao fazer o percurso de mais de 60 quilómetros em duas horas e nove minutos.

C/Inforpress