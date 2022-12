Santo Antão/Turismo: CMRG já tem planos para a Aldeia de Fontainhas com início em janeiro de 20

28/12/2022 18:06 - Modificado em 28/12/2022 18:06





A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão, segundo a vereadora pelo Pelouro do Turismo, Sheila Andrade, em entrevista ao Notícias do Norte, inicia já em janeiro de 2023 a execução de um projeto que pretende trazer melhorias para a Aldeia de Fontainhas, já que esta localidade foi recentemente reconhecida pelo seu potencial turístico por organismos internacionais.



A localidade de Fontainhas, situada no interior do concelho de Ribeira Grande de Santo Antão foi recentemente selecionada pela Organização Mundial do Turismo (OMT) para participar do Programa Upgrade das Melhores Aldeias Turísticas do Mundo, além de National Geographic volta a eleger Fontainhas como a segunda localidade com a vista mais bonita do mundo.



Conforme a vereadora foi com “muita satisfação e orgulho” que receberam esta notícia e acredita que com este feito irá aumentar o número de turistas que visitam a ilha de Santo Antão e Cabo Verde de uma forma geral.



Com base nestes reconhecimentos, segundo Sheila Andrade, a CMRG pretende, através do do projeto de Valorização Turística e Ambiental das Aldeias Rurais, colocar em prática no início do próximo ano 6 eixos.



Entre eles a requalificação urbana e paisagística, o fomento empresarial, realização de ações de formação, ações de sensibilização, recuperação e salvaguarda do património imaterial- Contradança, e a construção da estrada, que é um dos recursos turísticos pela sua originalidade.



Desafios da Aldeia



Sheila Andrade avançou que antes da CMRG trabalhar os projetos, a autarquia reuniu-se com a comunidade e com a Associação local como forma de auscultá-los, e identificar os desafios desta Aldeia.



“Acho que é preciso conhecer para desenvolver, e quem realmente conhece é sem dúvida a população local”, disse.



Neste momento disse que já há um plano formativo que vai iniciar no início do próximo ano, que inclui ações de capacitação, nomeadamente em formação em Gestão de Unidades de Turismo em espaço rural, ou seja, ações nos domínios do turismo, cultural, empreendedorismo e negócios turísticos, agropecuária e em Animação, organização e eventos turísticos.



Para finalizar, a vereadora salientou que a câmara pretende montar um posto de informação turística que servirá como suporte para quem visita a Aldeia.



Desenvolvimento de atividades culturais, é também um dos pontos a reforçar, sublinhando que é uma “forma de fixação dos visitantes, em vez dela ser somente um local de passagem”.



De recordar que a cerimônia de premiação do Programa Upgrade das Melhores Aldeias Turísticas do Mundo acontecerá em Al Ula, Arábia Saudita, de 27 a 28 de fevereiro de 2023, juntamente com a primeira reunião presencial da rede das melhoras aldeias turísticas do mundo no quadro da OMT.



AC – Estagiária