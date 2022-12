São Vicente: Onze bombeiros trabalham para cerca de 90 mil pessoas na ilha

28/12/2022 09:28 - Modificado em 28/12/2022 09:33

A ilha de São Vicente conta ,neste momento, com cerca de 90 mil habitantes e para dar respostas as situações a ilha possui um efectivo de 11 bombeiros municipais. Afirmam que trabalham todos os dias sem folga, com turnos de dois elementos, sendo que neste momento, dois estão de férias e o Quartel dos Bombeiros Municipais da ilha, está a funcionar com nove (9) efetivos, que são divididos por quatro turnos. A informação foi avançada pelos bombeiros que realizaram uma manifestação na ilha.

“Ficam dois bombeiros de serviço e trabalhamos em regime de chamada. Quando assim somos caracterizados por serviços, com os serviços de ambulância, Incêndio e desencarceramento. E para cada serviço é caracterizado por um número de efetivos”.

Diz que para uma ambulância prestar um serviço condigno tem que ter pelo menos três homens, o condutor incluído. Algo que dizem, que não tem acontecido. E para uma viatura de intervenção sair para combater um incêndio tem que ter seis elementos. Em questão de desencarceramento, temos que ter mais cinco.

Portanto, dizem que quando estão a reivindicar, estão apenas a dar a conhecer o trabalho técnico que desenvolvem e por isso esta manifestação é necessária.

“Temos desdobrado ao longo dos anos. Antes éramos 23 profissionais e 9 efetivos e hoje, somos apenas 11, quando deveríamos ser 30 conforme o Estatuto nacional dos Bombeiros”, prosseguiu o porta-voz dos bombeiros Lima.

Além do mais, pelo trabalho que desempenham dizem que trabalham de forma ininterrupta e sem folga. “Por isso queremos o nosso direito e dignidade. Trabalhamos de forma intensa e sem um salário que compense, porque a segurança não tem meio termo. E se não temos condições materiais e meios humanos, não conseguiremos, nem salvar a nós mesmos quanto mais, os mais necessitados.

Os Bombeiros Municipais percorreram na manhã da terça-feira, 27 dezembro, algumas das principais artérias do Mindelo, com partida do Quartel e término na Praça Dom Luís, para dar a conhecer as condições de trabalho e, na sequência, exigir mais efectivos, folgas e promoção.

Já o responsável local do SIACSA, Heidy Ganeto, afirmou que os soldados da paz querem apenas ter mais dignidade no trabalho, como as folgas semanais, melhores equipamentos de protecção individual, resolução das promoções em atraso e aumento do número de efectivos.

“O pessoal trabalha sem praticamente ter direito a folga. As promoções na carreira estão atrasadas desde 2012. Quanto ao número de efectivos, o Estatuto dos Bombeiros fixa em 25 o total de efectivos nas cidades da Praia, Mindelo e na ilha do Sal. Acontece que ainda em São Vicente temos apenas 11 bombeiros efetivos. Temos turnos de três ou dois bombeiros de serviço”, salientou.

A manifestação foi aplaudida pelos mindelenses e, no final, estes foram surpreendidos com a cedência, finalmente, do presidente da Câmara Municipal, que aceitou finalmente sentar à mesa para negociar com estes profissionais.

