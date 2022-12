Corrida de São Silvestre em São Vicente deverá mobilizar mais de 100 atletas

27/12/2022 17:56 - Modificado em 27/12/2022 17:56

A cidade do Mindelo, São Vicente, despede-se de 2022 com mais uma corrida de São Silvestre, a tradicional prova de atletismo. A prova rainha é no dia 31, domingo, mas antes, no sábado, acontecem as provas de velocidade. O presidente da Associação Regional de Atletismo de São Vicente, diz que está animado com os preparativos, e que esta prova vai contar com a participação de mais de 100 atletas.

Arlindo Fonseca, avançou que as provas de velocidade estão agendadas para o próximo dia 30, sexta-feira, às 17h, em frente ao Estádio Adérito Sena. Já as provas de resistência estão marcadas para dia 31 às 16h, largo da Laginha (frente da Caravela).

As inscrições já estão abertas a qualquer atleta de qualquer ilha. A associação sabe que este ano não haverá corrida de São Silvestre na cidade da Praia, logo muitos dos atletas da capital querem participar em Mindelo.

“Esperamos que este ano tenhamos mais de 100 atletas a correr para São Silvestre”, disse.

Arlindo Fonseca mostra-se otimista quanto ao sucesso da corrida de São Silvestre 2022. Este ano mais uma vez, a meta deverá manter-se longe da Rua de Lisboa. Já o tiro de partida acontece junto à Laginha.

“Nos últimos anos temos tido problemas na Rua de Lisboa por motivos de baile naquele local. Mas esperamos que seja nesta rua, caso contrário poderá ser na Praça Nova”, explicou este responsável que disse estar otimista com a logística da prova”.

“Esperamos que no dia 31 de dezembro, façamos uma boa prova de São Silvestre para que todos possam participar. São Vicente não pode ficar sem a prova de São Silvestre”.

Relativamente aos prémios, a associação diz que está a envidar esforços para que os vencedores possam sair satisfeitos, mas tudo vai depender dos apoios que vierem a chegar. Apesar disso, este líder associativo garante que vai ter bons prémios e que a agremiação está a esforçar-se para que cada atleta tenha uma medalha.

AC