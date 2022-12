Descuido de trabalhador da Microsoft revela uma das novidades do Windows

27/12/2022 11:40 - Modificado em 27/12/2022 13:20

© Shutterstock

Um trabalhador da Microsoft partilhou no Twitter a imagem de uma das novidades que será lançada em breve para o Windows 11, a qual permite que os utilizadores do Bloco de Notas tenham uma única janela desta aplicação com múltiplos separadores abertos.

Infelizmente, parece que este trabalhador da tecnológica de Redmond não devia ter revelado a novidade e o ‘tweet’ foi apagado dentro de poucos minutos. Felizmente, o site Windows Central conseguiu guardar a fotografia em questão e pode encontrá-la abaixo para ver as alterações que a Microsoft fará ao Bloco de Notas.

Ainda não se sabe quando é que esta atualização será lançada mas, com esta informação, fica claro que a Microsoft deverá levar separadores para mais das suas aplicações do Windows 11.

Noticias ao Minuto