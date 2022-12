As polémicas que marcaram o mundo em 2022: Traições, bofetadas e…

27/12/2022 11:36 - Modificado em 27/12/2022 11:36

Traições, divórcios, más interpretações e gestos agressivos... 2022 teve de tudo. O ano, que agora chega ao fim, fica marcado por vários episódios que fizeram ‘correr muita tinta’ e, alguns deles, prometem continuar a ser falados durante os próximos meses.

Divórcio de Shakira e Piqué

Destaca-se, desde logo, o término do emblemático casamento de Shakira e Piqué, motivado por uma alegada traição.

Foram 11 anos de relação que terminaram da pior forma. Os rumores de uma traição levada a cabo pelo ex-jogador tornaram-se insustentáveis e o divórcio foi inevitável.

A intempestividade também assume lugar de destaque nas polémicas internacionais de 2022. Will Smith e Roberto Carlos não souberam controlar instintos mais agressivos e acabaram por correr o mundo pelos piores motivos.

Will Smith e Chris Rock

Na gala dos Óscares, Will Smith quis defender a esposa de uma piada feita por Chris Rock. Decidiu dar uma valente estalada ao anfitrião e a carreira ficou abalada para sempre.

Roberto Carlos

Roberto Carlos dava um concerto no Rio de Janeiro quando se sentiu incomodado pelo barulho provocado por alguns fãs. Indignado, o cantor gritou “cala a boca, porra”.

Kanye West

Desde o divórcio ofializado com Kim Kardashian às declarações antissemitas que lhe valeram inúmeras críticas, muito se falou sobre Kanye West. que, ainda assim, parece não se importar com o que dizem sobre ele.

Adam Levine e Behati Prinsloo

Várias mulheres divulgaram mensagens atrevidas enviadas por Adam Levine que, rapidamente, foi acusado de estar a trair a esposa, Behati Prinsloo. A polémica, contudo, parece não ter afetado o casal.

Johnny Depp e Amber Heard

Johnny Depp foi acusado pela ex-companheira Amber Heard de violência doméstica, embora no final tenha sido declarado inocente. Já a atriz, por outro lado, foi condenada a pagar uma indemnização milionária por difamação.

Anitta no Rock in Rio Lisboa

Uma gaffe ou um mal entendido? Enquanto atuava no Rock in Rio Lisboa, Anitta ostentou uma bandeira espanhola, entregue por um fã, e foi acusada de ter confundido Portugal com o país vizinho.

Ellen DeGeneres

Duas décadas, 19 temporadas e mais de três mil episódios depois, o ‘The Ellen DeGeneres Show’ chegou ao fim. Para trás ficam, inevitavelmente, várias polémicas e acusações de maus-tratos a colegas.

Steven Seagal

Steven Seagal, amigo próximo de Vladimir Putin, presidente da Rússia, decidiu deslocar-se até ao Donbass para filmar um documentário sobre a guerra na Ucrânia. O ator quer mostrar uma perspetiva do conflito diferente daquela que é veiculada pelos meios de comunicação internacionais.

Iker Casillas

Na conta de Twitter de Iker Casillas foram publicadas as frases “espero que me respeitem” e “sou gay”. Momentos depois, o ex-jogador disse que havia sido hackeado, embora muitos continuem a defender que se tratou de uma “piada de mau gosto”.

Cristiano Ronaldo e Piers Morgan

Cristiano Ronaldo prometeu repor a verdade sobre tudo o que se passou na segunda passagem pelo Man. United e cumpriu. A entrevista, dada a Piers Morgan, foi tão polémica que resultou mesmo no despedimento do craque.

Para as restantes controvésias, muito contribuíram as redes sociais e o poder das mesmas.

De forma a recordar as polémicas mais faladas ao longo deste ano, reunimos para si as imagens dos temas em causa na galeria acima.

Noticias ao Minuto