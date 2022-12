Posse de Lula. Esperadas 150 mil pessoas no Aeroporto de Brasília

27/12/2022 11:19 - Modificado em 27/12/2022 11:19

Além de voos comerciais, a capital do Brasil vai receber também aeronaves de chefes de Estado e de representantes diplomáticos.

OAeroporto de Brasília espera receber cerca de 150 mil passageiros que pretendem deslocar-se até à cidade para assistir à tomada de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, reporta o G1.

O evento está marcado para 1 de janeiro e, segundo a Inframerica, concessionária que administra o aeroporto, a contabilização considera os passageiros esperados entre 30 de dezembro e 2 de janeiro.

Além de voos comerciais, a capital do Brasil vai receber também aeronaves de chefes de Estado e de representantes diplomáticos – que, segundo o que está previsto no protocolo, aterrarão na Base Aérea de Brasília.

Perante o grande aumento de movimentação esperado no aeroporto, a Inframerica aconselha os viajantes a chegarem ao mesmo com pelo menos duas horas de antecedência e a estarem atentos à sinalização e aos painéis de voos.

A mesma fonte revelou ainda que, durante esses dias, existirá um reforço das equipas de segurança do aeroporto, em parceria com a Polícia Federal e os órgãos de segurança pública do Distrito Federal.

No final de outubro, Lula da Silva venceu as eleições presidenciais no Brasil frente ao atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, ainda que com uma margem pequena. O candidato do PT (Partido dos Trabalhadores) conquistou 50,83% dos votos válidos na segunda volta, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

