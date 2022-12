Porto Novo: Cerca de 121 famílias recebem cabazes de natal em Ribeira da Patas

A Associação Amigos Solidários de Ribeira das Patas, zona no interior do concelho de Porto Novo, realizou nas últimas semanas com o objetivo das famílias nesta localidade fazerem uma ceia de natal promovendo o diálogo e o convívio e resgatando as boas tradições.



Com 3 anos de existência, a agremiação conseguiu apoiar 121 famílias com cabazes de natal composta por uma diversidade de produtos alimentares, além de bolos.



“Com muita fé, determinação, união, seriedade, transparência e responsabilidade, conseguimos concretizar mais uma edição do Natal Solidário”, apontou a associação que se diz maravilhado com esta entrega.



Todo o processo, da obtenção até a entrega, para os elementos foi incansável. “Viramos a noite trabalhando. Mas acreditem que não estamos cansados”, sublinhou.



Importa referir que no ano passado foram entregues 114 cabazes de Natal, presenteando assim um aumento quando os apoios partiram de várias entidades e individualidades.



O município do Porto Novo recebeu por estes dias uma série de actividades enquadradas nesta quadra festiva, com destaque para festas de natal para a terceira idade realizadas em várias localidades do concelho que contaram no total com a participação de 900 idosos.



AC