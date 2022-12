Seleção masculina da Guiné-Bissau é o vencedor do Campeonato Africano de Futebol Escolar – Cabo Verde fica em terceiro

21/12/2022 16:54 - Modificado em 21/12/2022 16:55

Após vencer nos pênaltis a Gâmbia, a Guiné-Bissau sagrou-se, hoje, Campeão Africano de Futebol Escolar. Já Cabo Verde, que esteve representado no masculino pela Escola Secundária Augusto Pinto de São Vicente, ficou no terceiro lugar da competição que vinha acontecendo no Município de Santa Cruz, na cidade da Praia.

O I Campeonato Africano de Futebol Escolar da Zona WAFU A, os Jogos Escolares Africanos (WAFU A) arrancaram na passada já tem o seu campeão no masculino: Guiné-Bissau.

Por outro lado, Cabo Verde ficou em terceiro lugar no masculino, ao vencer nos pênaltis a Mauritânia.

No feminino, Gâmbia é a campeã neste Campeonato Africano de Futebol Escolar.

Participaram neste evento equipas escolares, masculinas e femininas, com oito jogadores em campo, com idades compreendidas entre 12 a 15 anos.

O Campeonato Africano de Escolas de Futebol da zona WAFU A, enquadrado no Programa Escolar Africano de Futebol da CAF, é um projeto de desenvolvimento que se concentra no futebol escolar, mas que também apoia programas que aumentam o impacto social do futebol e capacitam os países participantes a administrar o futebol por meio de programas de treinamento.

AC – Estagiária