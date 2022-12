Ocean RaceVillage pronto em meados de Janeiro para receber a maior regata do mundo

21/12/2022 01:19 - Modificado em 21/12/2022 01:19

A 14.ª edição da Ocean Race tem partida prevista para 15 de Janeiro de 2023 de Alicante, Espanha. A primeira etapa, de 1.900 milhas náuticas, termina na Baía do Mindelo, e a segunda, com destino à Cidade do Cabo, África do Sul, deverá iniciar-se a 25 de Janeiro.

A cidade acolhe a maior regata do mundo entre 20 e 25 de Janeiro de 2023, e para isso está a ser montada a Ocean RaceVillage, num espaço na Enapor, no Porto Grande, para acolher a passagem da Ocean Race por São Vicente que deverá, ficar concluída na segunda semana de Janeiro.

A perspectiva é que durante o período, a Ocean RaceVillage receba uma média de entre

3 mil a 5 mil visitantes por dia.

Todo o evento está orçado em 80 mil contos, com financiamento do Banco Mundial, avançou Ivan Santos, responsável pela coordenação logística. Uma logística que a nível de pessoal envolve cerca de 200 a 300 pessoas.

O espaço, que terá áreas de eventos, pavilhões trabalhos feitos na área da sustentabilidade a nível nacional e internacional, à feira de ciências a ser coordenada pela Universidade Técnica do Atlântico (UTA), espaços para a comunicação social, uma zona de alimentação, feira de artesanato e palco para actuações de artistas nacionais e internacionais.

A segunda parte dos trabalhos acontece no Cais 3, para atracagem das 10 embarcações das classes VO65 IMOCA 65, já confirmadas.

Em relação ao mau cheiro que invade a avenida e que tem sido uma preocupação dos mindelenses, empresários, ativistas e outros, a organização mostra uma certa inquietação e espera que seja amenizada.