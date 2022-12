Governo concede tolerância de ponto nos dias 23 e 30 de Dezembro

19/12/2022 16:39 - Modificado em 19/12/2022 16:50

O Governo, concedeu tolerância de ponto em todo o Território Nacional, aos funcionários e agentes do Estado, dos institutos públicos e das autarquias locais nos dias 23 e 30 de Dezembro, durante todo o dia, conforme Resolução nº 118/2022.

O despacho publicado no Boletim Oficial refere que o natal e o fim de ano são festas enraizadas na cultura Cabo-Verdiana. “São períodos, por tradição, marcados por deslocação de muitas pessoas para fora do seu local de residência, tendo em vista a realização de reuniões familiares”, lé-se no despacho assinado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva e divulgado esta segunda-feira.

Assim, considerando a nossa condição de país arquipelágico e a necessidade de se criar condições para que os funcionários possam reunir tranquilamente, em família, para as celebrações e considerando, ainda, a prática que tem sido seguida, ao longo dos anos, durante esse período na Administração Pública, decidiu por decretar tolerancia de ponto, nos dias 23 e 30 de dezembro.

A tolerância, de ponto, conforme a Resolução nº 118/2022, não se aplica, contudo, às Forças Armadas, Polícia Nacional, Polícia Judiciária, estabelecimentos de saúde, agentes prisionais e vigilantes e serviços que laborem em regime ininterrupto e cuja presença dos funcionários se torne imperiosa, os quais continuam a praticar os mesmos horários a que se encontram legalmente vinculados.

EC