São Vicente: Escola Secundária Augusto Pinto representa Cabo Verde nos jogos Escolares Africanos

19/12/2022 16:12 - Modificado em 19/12/2022 16:12

Os Jogos Escolares Africanos (WAFU A) arrancam esta segunda-feira na cidade da Praia, onde Cabo Verde será representado pela Escola Secundária Augusto Pinto de São Vicente, com as equipas masculina e feminina, de futebol sub-15. Os jogos irão decorrer no Município de Santa Cruz a partir de hoje, 19.

Conforme informações avançadas pelo estabelecimento de ensino, duas delegações da escola, composta por jogadores, professores, na qualidade de treinadores, directores de equipa e responsáveis de segurança, num total de 28 alunos e 6 docentes, partiram para a Cidade da Praia para se juntarem às outras seleções africanas.

“Aos nossos alunos, a ESJAP deseja uma boa participação, que saibam honrar o prestígio da escola e de Cabo Verde”, referiu uma nota da Escola Secundária Augusto Pinto.

Recorde-se que no passado dia 29 de setembro, a Escola Secundária José Augusto Pinto venceu, o Liceu Ludjero Lima, em masculino, e a Escola Salesiana do Mindelo, em feminino, no Campeonato Africano de Futebol Inter-Liceus sub-15, realizado em São Vicente, pela Confederação Africana de Futebol (CAF) em parceria com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

O evento, que conta com a parceria da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), arranca na segunda-feira, 19, e envolve as equipas escolares de Cabo Verde, representado por São Vicente, Senegal e Gâmbia, Guiné-Bissau e Mauritânia.

O Campeonato Africano de Escolas de Futebol da zona WAFU A, que se realiza em Cabo Verde está enquadrado no Programa Escolar Africano de Futebol da CAF, e é um projecto de desenvolvimento que se concentra no futebol escolar, mas que também apoia programas que aumentam o impacto social do futebol e também capacitam os países participantes a administrar o futebol por meio de programas de treinamento.

AC – estagiária