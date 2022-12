Secretária de Estado garante que Estatuto da Pessoa idosa será uma mais valia para os idosos

19/12/2022 01:16 - Modificado em 19/12/2022 01:17

A Secretaria de Estado da Inclusão Social, garantiu este fim de semana, 17, em São Vicente, que o Estatuto da Pessoa Idosa, será uma mais valia para os idosos. Lídia Lima, assegura que a implementação deste estatuto, que segundo a mesma, já foi aprovado e que está prevista a sua implementação a partir de 2023, vai contribuir para ajudar ainda mais as pessoas idosas do país.

Um um instrumento, que sustentou, vai beneficiar os idosos do País em áreas como saúde, educação, cultura, lazer, segurança e proteção de todos os seus direitos, enfatizou Lídia Lima, que vê a necessidade de trabalhar, no próximo ano com as instituições como hospitais, serviços de transporte, câmaras municipais e instituições e empresas que realizam eventos culturais para ajudar com o que está no estatuto e assim criar um país melhor para que as pessoas possam ter uma velhice melhor, mais feliz, tranquila e segura.

A Secretária de Estado, que esteve presente no convívio de natal dos idosos aproveitou a ocasião para pedir à sociedade ajuda para acabar com algumas necessidades dos idosos, que conforme a mesma são muitas. Lídia Lima reconhece que apesar do trabalho feito em prol dos idosos, ainda há muito a ser feito.

A responsável considera também que apesar de todas as dificuldades, os idosos conseguem transmitir “uma energia positiva para futuros melhores”. E para isso, diz que é preciso trabalhar hoje e garantir que o futuro seja risonho. Neste sentido promete continuar a trabalhar, em conjunto com o ministério que representa, Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, cada vez mais com projetos que beneficiam os idosos.

O estatuto visa reforçar toda a atuação política e social das instituições do Estado relativamente aos idosos, irá melhorar a implementação de projetos sociais para os idosos, contribuirá para promover a qualidade dos serviços públicos prestados à terceira idade, promoverá a inclusão da diversidade no processo de desenvolvimento de Cabo Verde e garantirá o processo de desenvolvimento saudável a pessoa idosa e uma velhice mais tranquila e digna”, frisou.

Disse ainda que tem trabalhado com as câmaras no financiamento e projectos direcionados à pessoa idosa. E citou o programa de cuidadores, que segundo a mesma, tem os ajudado no dia a dia, e também com médicos.

“O Ministério da Família vai continuar formando pessoas para trabalharem com idosos, e os que trabalham em lares, podem também trabalhar nos centros de acolhimento de idosos. Vamos continuar a fazer mais formação e contratar mais cuidadores para que possam chegar aos idosos que vivem isolados que precisam de cuidados”, realçou Lídia Lima.

Sustenta que são projectos que precisam ser feitos, logo diz que o governo é desafiado a fazer muito mais daquilo que têm feito até agora. “E as câmaras municipais têm recebido apoio do governo através do Ministério da Família para ajudar as pessoas idosas que não conseguem comprar medicamentos , realizar consultas, entre outros aspectos.

“É preciso fazer mais sim, por exemplo na questão de habitação as autarquias têm apoiado as pessoas, isso porque temos dezenas que vivem com problemas de habitação em Cabo Verde”, por isso defende que este estatuto só trará vantagens para esta faixa etária, bastante negligenciada, por vezes pela própria sociedade.

A proposta de lei que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa, foi aprovada por unanimidade a 27 de outubro e visa reforçar as políticas sociais das instituições do Estado relativamente aos idosos e garantir uma velhice saudável e digna.

EC