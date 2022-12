Futebol: Mindelense inicia defesa do título com vitória e Académica do Mindelo goleia na jornada de estreia do Soncent Superliga

19/12/2022 01:11 - Modificado em 19/12/2022 01:11

@CS Mindelense

Arrancou em São Vicente, o Soncent Superliga, nome dado ao campeonato regional de futebol da ilha. O pontapé de saída da jornada inaugural, foi o jogo entre o CS Mindelense e o Castilho. Equipas que terminaram o Torneio de Abertura da primeira divisão na cauda da tabela classificativa.

O Mindelense iniciou a defesa do título de campeão regional de futebol de São Vicente impondo uma derrota de 2-0 ao Castilho, num jogo sob a liderança de Américo Medina (Mick), disputado no sábado, no estádio Adérito Sena, na cidade do Mindelo, São Vicente.

O primeiro golo da nova época de futebol, tem o nome de Biss (2), o lateral direito dos encarnados apontou o golo aos 11 minutos. O segundo da partida surgiu na segunda parte por Yuran, já nos descontos.

E no segundo jogo de sábado, o Derby venceu o Batuque pela margem mínima, com um golo de Duck, que está de regresso à equipa azul e branca após algumas épocas fora.

E no domingo, destaque para a goleada da Académica do Mindelo, vice-campeã regional e campeão nacional, sobre o Falcões do Norte. A Micá impôs uma pesada derrota de 4-1 sobre a formação de Chã de Alecrim.

Os golos foram apontados por Tony (7 minutos), Txukim (22 minutos), Maniche (38) e Gogol fez o 4-0 aos 81 minutos de jogo.

O Falcões do Norte ainda reduziu na ponta final por Day, aos 93 minutos. Golo de honra da equipa treinada por Bassana.

E a fechar a jornada, embate entre os dois recém promovido à primeira divisão, o Amarante e o Ribeira Bote. A equipa do Amarante foi a vencedora do duelo com uma vitória por 1-0.

Quadro dos resultados da primeira jornada do campeonato regional de São Vicente:

Mindelense 2 X Castilho 0

Batuque 0 X Derby 1

Falcões do Norte 1 X Académica 4

Ribeira Bote 0 X Amarante 1

Após o fecho da jornada a Académica, seguida do Mindelense, Derby e Amarante, ambos com três pontos. Segue-se depois o Batuque, Ribeira Bote, Castilho e Falcões do Norte.

Por outro lado, devido às festividades de Natal e final do ano, a Associação de Futebol de São Vicente programou a segunda jornada já para os dias 24 sábado e e 31 domingo.

Eis os jogos da 2ª jornada:

24 de Dezembro (sábado)

14H00 – Académica vs Ribeira Bote

16H00 – Derby vs Falcões do Norte

31 de Dezembro (domingo)

14H00 – Mindelense vs Batuque

16H00 – Castilho vs Amarante

