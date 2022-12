Carnaval 2023: Elementos dos grupos já se encontram no Brasil para compra de material

18/12/2022 22:40 - Modificado em 18/12/2022 22:40

Faltam dois meses e um dia para o desfile do melhor carnaval de Cabo Verde e alguns elementos de grupos oficiais já se encontram no Rio de Janeiro, Brasil, com o objectivo de trazer todo o material necessário para embelezar o carnaval mindelense no dia 21 de fevereiro de 2023. A Câmara Municipal, pela voz do seu presidente, avançou esta informação.

“A Câmara Municipal de São Vicente, como forma de conseguir apoios, já enviou cartas a toda a gente. Já temos a primeira tranche, conseguindo assim desbloquear a viagem dos diretores dos grupos para o Brasil, o que é importante, porque conseguem trazer muito material”, disse Augusto Neves que sublinhou a importância desta ligação entre Cabo Verde e Brasil.

Durante esta semana estarão em Rio de janeiro cerca de 11 pessoas. “Tudo está a correr bem e no mesmo dia que chegaram começaram a trabalhar e tudo faremos para ter um carnaval melhor do que o anterior, pese as dificuldades”, acrescentou o autarca.

No tocante a questão de estaleiros, Augusto Neves afirmou que o grupo Samba Tropical já tem um local para a construção de seus andores e que a câmara está a trabalhar para resolver este problema que também é de outros grupos.

Uma questão que achou importante mencionar é que após o término do carnaval é importante que os grupos começam a pensar na próxima edição, como forma de se evitar constrangimentos do tipo.

Reforço da qualidade do som.

A qualidade do som tem sido o calcanhar de Aquiles no dia dos desfiles. Quanto ao sistema de som, Augusto Neves apontou alguma dúvida, justificando que ficou tudo “apertado”. “Vou fazer o possível e já comecei a entrar em contacto com os técnicos. Temos aqui o equipamento que foi usado no último carnaval, mas todos os anos reforçamos isso”, disse o autarca.

A fim de ter um som com mais qualidade, o edil avançou que a autarquia já tem “boas indicações” dos grupos para a parte técnica. “Até antes do final do ano vamos ter um técnico aqui connosco para preparar as coisas e ver aquilo que é necessário”, garantiu o presidente que explicou que muitas das vezes o problema não é o sistema de som, mas sim “o motor do grupo que não tem a potencialidade de transmitir em condições”.

Relativamente a bancadas, o presidente da CMSV disse que havia um projeto para a introdução de mais bancadas, mas a situação financeira não permitiu.

Apesar dos pesares, Augusto Neves acha que este vai ser um carnaval melhor, após uma paragem de dois anos.

AC – Estagiária