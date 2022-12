Argentina é campeão do Mundo

18/12/2022 21:50 - Modificado em 18/12/2022 22:18

CARL RECINE

A Argentina venceu, este domingo, nas grandes penalidades a França e venceu o Mundial 2022. Messi, com um bis, Mbappé, com um hat-trick, e Ángel Di María marcaram os golos num encontro em que o sul-americano do PSG atingiu o sonho. O jogo foi a penáltis depois de um empate (3-3).

Oito anos depois, a Argentina voltou a uma grande decisão de um Mundial e, para Messi, era a última oportunidade de concretizar o desejo de conquistar a maior competição do planeta. “Com certeza que é o meu último Campeonato do Mundo, a minha última oportunidade de realizar o sonho”, vincou o craque. E o sonho, este domingo, tornou-se mesmo realidade: a seleção albiceleste venceu, nas grandes penalidades, a França de Mbappé. E Messi, depois de ter conquistado a Copa América em 2021, volta a ter o mundo aos pés.

O jogo foi mesmo para prolongamento e os argentinos voltaram a ficar na frente (3-2) com Messi a não falhar uma recarga de um remate de Lautaro, que Lloris tinha defendido. Mas a emoção da final do Catar não ficou por ali: Mbappé, outra vez, chegou ao hat-trick, graças a uma grande penalidade após mão de Montiel.

No desempate por penáltis, os sul-americanos marcaram quatro, enquanto os franceses, que defendiam o título, falharam dois, por Coman e Tchouaméni, o primeiro detido por Emiliano Martínez.

JN